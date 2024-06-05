Проезд только для легкового транспорта: патрульные предупредили об ограничении движения через ДнепроГЭС

После ракетного удара рф, который состоялся 1 июня, движение плотиной Днепровской ГЭС восстановлено в ограниченном режиме. Об этом предупредили в патрульной полиции Запорожской области, передает УНН.

Детали

Движение плотиной Днепровской ГЭС восстановлено для легкового транспорта и маршрутных такси. Будьте внимательны, движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении со скоростным ограничением 30 км / ч - предупредили патрульные.

Правоохранители подчеркнули, что тяжеловесным транспортным средствам, вес которых превышает 3,5 тонны - движение плотиной запрещено. Патрульные будут обеспечивать регулирование дорожного движения.

Движение грузовых транспортных средств осуществляется через остров Хортица Вантовым, арочным и мостом имени Преображенского - напомнили в патрульной полиции.

Дополнение

Ранее УНН писал, что в через четыре дня после российского ракетного удара, В Запорожье удалось восстановить дорожное движение плотиной Днепрогэс.

Напомним

В субботу, 1 июня, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что Днепрогэс находится в критическом состоянии. По его словам, на тот момент даже речь не шла о выработке электроэнергии.