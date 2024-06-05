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Проезд только для легкового транспорта: патрульные предупредили об ограничении движения через ДнепроГЭС
После российского ракетного удара 1 июня движение по плотине Днепровской гидроэлектростанции было восстановлено в ограниченном режиме с ограничениями по весу и скорости транспортных средств.
Рассмотрим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 3 населенных пунктов Золочевской общины - Синегубов
Совет обороны рассмотрит решение о принудительной евакуации семей с детьми из Александровки, тимофеевки и Возрожденовской Золочевской общины Харьковской области из-за их близости к российской границе и ежедневных вражеских обстрелов.
Обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен: на Закарпатье задержали членов мошеннического колцентра
Правоохранители задержали на Закарпатье организатора и 18 участников мошеннического колцентра, которые обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен.
На восстановление страны и реабилитацию военных: Литва выделяет Украине почти 13 млн евро
Литва выделяет 12,7 миллиона евро на проекты по восстановлению в Украине, включая реконструкцию школы в Николаеве, реабилитацию раненых солдат и жертв войны.
Генштаб: сегодня уже 64 боестолкновения, враг не сбавляет темпов на Покровском направлении
Согласно отчету Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 16: 00 5 июня, вдоль всей линии фронта произошло 64 боевых столкновения, при этом российские оккупанты не снижают темпов на Покровском направлении.
Энергетическая отрасль россии адаптируется к санкциям: ее доход от нефти вырос на 50% в мае
Нефтяные доходы россии в мае выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом достигнув 793,7 млрд рублей, несмотря на международные санкции.
В Украине стартовал Нацотбор на Детское Евровидение-2024
В этом году заявки на участие в национальном отборе Украины на детское песенное соревнование "Евровидение-2024" принимаются по упрощенным правилам, позволяющим артистам представлять каверы и видеопрезентации, не требуя оригинальную песню.
Есть вероятность, что рф сосредоточится на попытках прорвать оборону в направлениях Покровского, Мирнограда и Селидово - Волошин
Волошин отметил, что после того, как россия бросила немало сил на захват Очеретиного, они прорываются к магистрали Покровск-Константиновка, проводят там немалые штурмовые действия.
В Еврокомиссии заявили, что тесно сотрудничают с Украиной для оказания поддержки энергетике после атак рф
Европейская комиссия тесно сотрудничает с украинскими властями для оказания поддержки посредством экспорта электроэнергии, технической помощи и оборудования для ремонта поврежденной инфраструктуры после атак рф и находится на постоянной связи для удовлетворения потребностей Украины.
Увеличение мощностей генерации накануне зимы обсудили министр энергетики и руководство ЕБРР
Министр энергетики обсудил сотрудничество с ЕБРР по укреплению стабильности энергетической системы Украины и увеличению генерирующих мощностей накануне зимы на фоне значительного ущерба, причиненного вражескими атаками.