В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА
Киев • УНН
Через несколько дней после ракетного удара рф по Днепровской гидроэлектростанции, коммунальщики смогли восстановить дорожное движение плотиной ГЭС.
Через четыре дня после российского ракетного удара, в Запорожье удалось восстановить дорожное движение по плотине ДнепроГЭС.Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
За 4 дня от момента вражеского обстрела люди, которые занимались восстановлением движения, сделали невероятное. все работали круглосуточно, чтобы жители Запорожья как можно быстрее могли передвигаться между двумя берегами безопасно и без пробок
Дополнение
В эти выходные, 1 июня движение через Днепровскую гидроэлектростанцию временно перекрыли из-за ночного российского ракетного удара по плотине.
Напомним
В субботу, 1 июня, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что Днепрогэс находится в критическом состоянии. По его словам, на тот момент даже речь не шла о выработке электроэнергии.
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