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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 13:28  •  6632 просмотра

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Через несколько дней после ракетного удара рф по Днепровской гидроэлектростанции, коммунальщики смогли восстановить дорожное движение плотиной ГЭС.

Через четыре дня после российского ракетного удара, в Запорожье удалось восстановить дорожное движение по плотине ДнепроГЭС.Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали 

За 4 дня от момента вражеского обстрела люди, которые занимались восстановлением движения, сделали невероятное. все работали круглосуточно, чтобы жители Запорожья как можно быстрее могли передвигаться между двумя берегами безопасно и без пробок

- рассказал Федоров. 

Дополнение

В эти выходные, 1 июня движение через Днепровскую гидроэлектростанцию временно перекрыли из-за ночного российского ракетного удара по плотине. 

Напомним

В субботу, 1 июня, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что Днепрогэс находится в критическом состоянии. По его словам, на тот момент даже речь не шла о выработке электроэнергии.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
dneprДнепр
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
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