В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

Через четыре дня после российского ракетного удара, в Запорожье удалось восстановить дорожное движение по плотине ДнепроГЭС.Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

За 4 дня от момента вражеского обстрела люди, которые занимались восстановлением движения, сделали невероятное. все работали круглосуточно, чтобы жители Запорожья как можно быстрее могли передвигаться между двумя берегами безопасно и без пробок - рассказал Федоров.

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В эти выходные, 1 июня движение через Днепровскую гидроэлектростанцию временно перекрыли из-за ночного российского ракетного удара по плотине.

Напомним

В субботу, 1 июня, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что Днепрогэс находится в критическом состоянии. По его словам, на тот момент даже речь не шла о выработке электроэнергии.