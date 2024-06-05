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У Запоріжжі відновили дорожній рух через ДніпроГЕС - ОВА

У Запоріжжі відновили дорожній рух через ДніпроГЕС - ОВА

Київ • УНН

 • 16213 перегляди

За декілька днів після ракетного удару рф по Дніпровській гідроелектростанції, комунальники змогли відновити дорожній рух греблею ГЕС.

За чотири дні після російського ракетного удару, у Запоріжжі вдалось відновити дорожній рух греблею ДніпроГЕС. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі 

За 4 дні від моменту ворожого обстрілу люди, які займалися відновленням руху, зробили неймовірне. Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів

- розповів Федоров. 

Доповнення

Цими вихідними, 1 червня рух через Дніпровську гідроелектростанцію тимчасово перекрили через нічний російський ракетний удар по греблі. 

Нагадаємо

У суботу, 1 червня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ДніпроГЕС знаходиться в критичному стані. За його словами, на той момент навіть не йшлося про вироблення електроенергії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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