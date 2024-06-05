У Запоріжжі відновили дорожній рух через ДніпроГЕС - ОВА
Київ • УНН
За декілька днів після ракетного удару рф по Дніпровській гідроелектростанції, комунальники змогли відновити дорожній рух греблею ГЕС.
За чотири дні після російського ракетного удару, у Запоріжжі вдалось відновити дорожній рух греблею ДніпроГЕС. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За 4 дні від моменту ворожого обстрілу люди, які займалися відновленням руху, зробили неймовірне. Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів
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Цими вихідними, 1 червня рух через Дніпровську гідроелектростанцію тимчасово перекрили через нічний російський ракетний удар по греблі.
Нагадаємо
У суботу, 1 червня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ДніпроГЕС знаходиться в критичному стані. За його словами, на той момент навіть не йшлося про вироблення електроенергії.