Профільний комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Сьогодні, 7 травня, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки схвалив президентські законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Вже завтра, 8 травня, Верховна Рада має схвалити їх своїм голосуванням, повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Комітет з питань національної безпеки схвалив на своєму засіданні #11235 та #11236 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Відповідно починаючи з 14 травня — до 11 серпня 2024 року. Вже завтра Парламент має схвалити їх своїм голосуванням на засідання