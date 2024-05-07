Профільний комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів, до 11 серпня 2024 року.
Сьогодні, 7 травня, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки схвалив президентські законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Вже завтра, 8 травня, Верховна Рада має схвалити їх своїм голосуванням, повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Комітет з питань національної безпеки схвалив на своєму засіданні #11235 та #11236 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Відповідно починаючи з 14 травня — до 11 серпня 2024 року. Вже завтра Парламент має схвалити їх своїм голосуванням на засідання
За його словами, це буде одинадцяте рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.
Зеленський вніс у ВР законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації06.05.24, 15:10 • 16757 переглядiв