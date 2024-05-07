Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Сегодня, 7 мая, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки одобрил президентские законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Уже завтра, 8 мая, Верховная Рада должна одобрить их своим голосованием, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Комитет по вопросам национальной безопасности одобрил на своем заседании #11235 и #11236 о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Соответственно начиная с 14 мая - до 11 августа 2024 года. Уже завтра Парламент должен одобрить их своим голосованием на заседании - написал Железняк в Telegram.

По его словам, это будет одиннадцатое решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.

Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации