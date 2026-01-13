Профільний комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації 13 січня 2026

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав президентські укази про продовження воєнного стану та мобілізації, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Комітет ВРУ з питань нацбезпеки підтримав внесені черговий раз на затвердження Ради укази про продовження воєнного стану та мобілізації #14367 та #14366. "За" - 17 та 15 на обидва і одноголосно - написав Железняк.

З його слів, знову на 90 діб, і "це вже буде 18-й раз, коли Рада голосує за ці питання". "Строк попередніх указів діє зараз і до 03 лютого (5 ранку), відповідно продовження буде до 04 травня 2026 року. Далі затвердження на цьому тижні (скоріш за все 14 січня) в залі Ради де треба 226+ голосів", - вказав Железняк.

