08:22 • 3138 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 6612 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 21622 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 38095 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 28874 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 29359 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 47136 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22101 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 22950 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 50743 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Профільний комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації 13 січня 2026

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підтримав укази президента про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб. Це буде 18-те голосування Ради з цих питань, продовження діятиме до 4 травня 2026 року.

Профільний комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав президентські укази про продовження воєнного стану та мобілізації, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Комітет ВРУ з питань нацбезпеки підтримав внесені черговий раз на затвердження Ради укази про продовження воєнного стану та мобілізації #14367 та #14366. "За" - 17 та 15 на обидва і одноголосно

- написав Железняк.

З його слів, знову на 90 діб, і "це вже буде 18-й раз, коли Рада голосує за ці питання". "Строк попередніх указів діє зараз і до 03 лютого (5 ранку), відповідно продовження буде до 04 травня 2026 року. Далі затвердження на цьому тижні (скоріш за все 14 січня) в залі Ради де треба 226+ голосів", - вказав Железняк.

Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб12.01.26, 10:30 • 31086 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Верховна Рада України
Ярослав Железняк