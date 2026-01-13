Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации 13 января 2026

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал президентские указы о продлении военного положения и мобилизации, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности поддержал внесенные в очередной раз на утверждение Рады указы о продлении военного положения и мобилизации #14367 и #14366. "За" - 17 и 15 на оба и единогласно - написал Железняк.

По его словам, снова на 90 суток, и "это уже будет 18-й раз, когда Рада голосует за эти вопросы". "Срок предыдущих указов действует сейчас и до 03 февраля (5 утра), соответственно продление будет до 04 мая 2026 года. Далее утверждение на этой неделе (скорее всего 14 января) в зале Рады, где нужно 226+ голосов", - указал Железняк.

