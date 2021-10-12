Профільний комітет Ради затвердив фінальну редакцію податкового законопроекту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики затвердив фінальну редакцію "податкового" законопроекту №5600, який розглянуть у Верховній Раді на пленарному тижні вже з 18 жовтня. Про це в своїх Telegram-каналах повідомили член податкового комітету, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк і представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, пише УНН.
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"Податковий комітет затвердив фінальну редакцію скандального податкового законопроекту 5600", - йдеться в повідомленні Железняка.
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Повідомляється, що наразі в законопроекті 159 поправок, і саме ця таблиця піде на розгляд зали на пленарному тижні вже з 18 жовтня.
Водночас, представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук заявив в своєму Telegram-каналі, що податковий комітет підтримав урядовий проект закону № 5600 "у редакції, яка враховує зауваження Головного управління документального забезпечення та Головного юридичного управління Апарату ВРУ".
Також, з його слів, комітет вирішив направити на розгляд Верховної Ради уточнену порівняльну таблицю, "складену відповідно до вимог" закону про Регламент.
За словами Мельничука, ухвалення законопроекту дозволить отримати "додаткові надходження до бюджету у сумі 30 млрд грн на рік, які будуть спрямовані на підвищення зарплат медикам, збільшення витрат на оборону, реалізацію інших надважливих для країни програм".
Він додав, що законопроект, зокрема, спрямований на:
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- створення більш ефективних механізмів адміністрування податків;
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- недопущення безпідставного користування податковими пільгами;
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- створення справедливих умов оподаткування для всіх платників податків.
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Додамо
17 вересня комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні "податковий" законопроект.
Однак пізніше голова податкового комітету Данило Гетманцев в коментарі УНН повідомив, що законопроект № 5600 можуть зняти з голосування у Верховній Раді, якщо буде зібрано 150 підписів за розгляд законопроекту за спецпроцедурою.