Профильный комитет Рады утвердил финальную редакцию налогового законопроекта

КИЕВ. 12 октября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил финальную редакцию “налогового” законопроекта №5600, который рассмотрят в Верховной Раде на пленарной неделе уже с 18 октября. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили член налогового комитета, народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк и представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.