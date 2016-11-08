Проект національної стратегії поводження з відходами винесено на громадське обговорення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Мінприроди опублікувало та винесло на громадське обговорення анотовану структуру Національної стратегії поводження з відходами, яку до кінця року заплановано винести на розгляд Уряду. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН.
Він зазначив, що розробка документа відбувалася за участю трьох міністерств: Мінприроди, Мінрегіону, Мінекономіки, а також програми підтримки “зеленої” модернізації української економіки німецької федеральної компанії GIZ і проекту Європейського банку реконструкції та розвитку за підтримки інвестицій в систему управління і переробки твердих побутових відходів (ТПВ).
Міністр повідомив, що 28 жовтня 2016 року за результатами роботи на засіданні експертної групи було затверджено анотовану структуру Національної стратегії поводження з відходами.
“Маємо перші серйозні напрацювання щодо майбутньої Національної стратегії поводження з відходами. Сьогодні ми готові винести її на громадське обговорення. Із текстом документа можна ознайомитися на офіційному сайті Мінприроди. Зумисно не зупиняюся на окремих пунктах і новаціях, які ми пропонуємо. Маю наміри зробити це під час публічної презентації документа”, — розповів міністр, зауваживши, що Стратегія охоплює всі види відходів і прописує механізми відповідно до європейської практики, які передбачають застосування макрорівневого підходу та створення інституцій з реалізації положень Стратегії поводження з відходами.
В анотованій структурі Національної стратегії поводження з відходами також пропонуються політичні заходи для імплементації переліку відходів ЄС (зобов’язання, що випливають з Угоди про асоціацію з ЄС і транспозиції Рамкової директиви про відходи).
“Не виключаємо створення національного компетентного органу з класифікації відходів. Також в Україні може з’явитися Виконавче агентство з навколишнього середовища, що відповідає за видачу дозволів і пов’язані з ними функції. Це є загальноприйнятна практика в багатьох країнах ЄС. Звісно, чіткий розподіл обов’язків щодо поводження з небезпечними відходами буде вимагати деякої реструктуризації та адміністративного зміцнення Міністерства екології та природних ресурсів і регіональних органів охорони навколишнього середовища”, — розповів О. Семерак.
Він запросив громадськість та представників експертного середовища долучатися до обговорення проекту Національної стратегії поводження з відходами.
“Ми запрошуємо долучатися до обговорення проекту Національної стратегії. Маємо це зробити у максимально короткі терміни, щоб винести у грудні готовий документ на розгляд Уряду. Адже затвердження Національної стратегії поводження з відходами — це перші кроки на шляху реформування системи поводження з відходами. За ними — розробка проектів Національного плану дій і регіональних (муніципальних) планів дій поводження з відходами в Україні на основі Нацстратегії”, — резюмував міністр.