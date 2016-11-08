Проект национальной стратегии обращения с отходами вынесен на общественное обсуждение

Он отметил, что разработка документа происходила с участием трех министерств: Минприроды, Минрегиона, Минэкономики, а также программы поддержки "зеленой" модернизации украинской экономики немецкой федеральной компании GIZ и проекта Европейского банка реконструкции и развития при поддержке инвестиций в систему управления и переработки твердых бытовых отходов (ТБО).

Министр сообщил, что 28 октября 2016 года по результатам работы на заседании экспертной группы был утвержден аннотированную структуру Национальной стратегии обращения с отходами.

"Есть первые серьезные наработки по будущей Национальной стратегии обращения с отходами. Сегодня мы готовы вынести ее на общественное обсуждение. С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Минприроды. Умышленно не останавливаюсь на отдельных пунктах и ​​новациях, которые мы предлагаем. Имею намерения сделать это во время публичной презентации документа ", - рассказал министр, отметив, что Стратегия охватывает все виды отходов и прописывает механизмы согласно европейской практике, предусматривающие применение макроривневого подхода и создания институтов по реализации положений Стратегии обращения с отходами.

В аннотированный структуре Национальной стратегии обращения с отходами также предлагаются политические меры для имплементации перечня отходов ЕС (обязательства, вытекающие из Соглашения об ассоциации с ЕС и транспозиции Рамочной директивы об отходах).

"Не исключаем создания национального компетентного органа по классификации отходов. Также в Украине может появиться Исполнительное агентство по окружающей среде, отвечающий за выдачу разрешений и связанные с ними функции. Это общепринятое практика во многих странах ЕС. Конечно, четкое распределение обязанностей по обращению с опасными отходами будет требовать некоторой реструктуризации и административного укрепления Министерства экологии и природных ресурсов и региональных органов охраны окружающей среды ", - рассказал О. Семерак.

Он пригласил общественность и представителей экспертной среды участвовать в обсуждении проекта Национальной стратегии обращения с отходами.

"Мы приглашаем участвовать в обсуждении проекта Национальной стратегии. Должны это сделать в максимально короткие сроки, чтобы вынести в декабре готовый документ на рассмотрение правительства. Ведь утверждении Национальной стратегии обращения с отходами - это первые шаги на пути реформирования системы обращения с отходами. За ними - разработка проектов Национального плана действий и региональных (муниципальных) планов действий обращения с отходами в Украине на основе Нацстратегии ", - резюмировал министр.