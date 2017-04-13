Проект музею Революції гідності мають затвердити до 21 листопада - АП

"Комітетом визначено, що до Дня Гідності і Свободи, 21 листопада 2017 року, має бути визначений проект, відповідно до якого розпочнеться спорудження меморіалу та музею. Цей проект буде визначений в рамках міжнародного відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект меморіалу героїв Небесної сотні і музею Революції гідності", - повідомив перший заступник глави АПУ Віталій Ковальчук.

Він також зазначив, що комітет прийняв рішення віднести до музею та меморіалу вже розміщені на Алеї Героїв Небесної сотні пам’ятний знак, хрест та капличку, а також проїжджу частину цієї вулиці від Майдану Незалежності до місця, де буде споруджено музей та меморіал.

"Таким чином ми вбачаємо єдиний комплекс. Маємо надію, що ця думка буде підтримана усіма. Ця територія буде пішохідною", - додав він.

Він також зазначив, що в структурі Міністерства культури України був створений державний заклад Меморіал Героїв Небесної сотні та Музей Революції Гідності, якому Президент надав статус національного.

За ініціативою Президента України Київською міською радою було передано земельну ділянку за адресою Алея Героїв Небесної сотні, 3 - 5 для спорудження відповідного меморіалу і музею.

Замовником конкурсу виступає Міністерство культури, яке у співпраці з КМДА підготує усі документи, а уряд має до кінця травня ухвалити всі необхідні рішення, що дозволять протягом півроку провести конкурс і визначити найкращий проект і вже в наступному році розпочати спорудження меморіального комплексу і музею.

У свою чергу, міністр культури Євген Нищук зазначив, що нині готується постанова про проведення конкурсу проектів, які мають включати технічне обґрунтування, кошторисну документацію. За його словами, в цьому питанні відбувається тісна координація з родинами героїв Небесної сотні.

На уточнююче запитання журналістів щодо фінансового забезпечення проекту, Віталій Ковальчук зауважив, що нині розглядається можливість залучення різних джерел – бюджетні, допомога від політиків і небайдужих людей.

Нагадаємо, Президент підписав закон щодо будівництва музею Революції гідності.