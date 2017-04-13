Проект музея Революции достоинства должны утвердить до 21 ноября - АП

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63588 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107691 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165344 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121334 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119543 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114103 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105295 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156955 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Проект музея Революции достоинства должны утвердить до 21 ноября - АП

Проект музея Революции достоинства должны утвердить до 21 ноября - АП

Киев  •  УНН

 • 13081 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Проект мемориала героев Небесной сотни и музея Революции достоинства должен быть утвержден до 21 ноября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АП по итогам первого заседания организационного комитета по проведению конкурса по созданию мемориала и музея.

"Комитетом определено, что ко Дню Достоинства и Свободы, 21 ноября 2017 года, должен быть определен проект, согласно которому начнется сооружение мемориала и музея. Этот проект будет определен в рамках международного открытого архитектурного конкурса на лучший проект мемориала героев Небесной сотни и музея Революции достоинства", - сообщил первый заместитель главы АПУ Виталий Ковальчук.

Он также отметил, что комитет принял решение включить в музей и мемориал уже размещенные на Аллее Героев Небесной сотни памятный знак, крест и часовню, а также проезжую часть этой улицы от Майдана Независимости до места, где будет построен музей и мемориал.

"Таким образом мы видим единый комплекс. Надеемся, что эта мысль будет поддержана всеми. Эта территория будет пешеходной", - добавил он.

Он также отметил, что в структуре Министерства культуры Украины было создано государственное учреждение Мемориал Героев Небесной сотни и Музей Революции Достоинства, которому Президент предоставил статус национального.

По инициативе Президента Украины Киевским городским советом был передан земельный участок по адресу Аллея Героев Небесной сотни, 3-5 для сооружения соответствующего мемориала и музея.

Заказчиком конкурса выступает Министерство культуры, в сотрудничестве с КГГА подготовит все документы, а правительство до конца мая должно принять все необходимые решения, что позволят в течение полугода провести конкурс и определить лучший проект и уже в следующем году начать строительство мемориального комплекса и музея.

В свою очередь, министр культуры Евгений Нищук отметил, что сейчас готовится постановление о проведении конкурса проектов, которые должны включать техническое обоснование, сметную документацию. По его словам, в этом вопросе происходит тесная координация с семьями героев Небесной сотни.

На уточняющий вопрос журналистов относительно финансового обеспечения проекта, Виталий Ковальчук отметил, что сейчас рассматривается возможность привлечения различных источников - бюджетные, помощь от политиков и неравнодушных людей.

Напомним, Президент подписал закон о строительстве музея Революции достоинства.

Украинские Национальные Новости

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