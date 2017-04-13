Проект музея Революции достоинства должны утвердить до 21 ноября - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Проект мемориала героев Небесной сотни и музея Революции достоинства должен быть утвержден до 21 ноября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АП по итогам первого заседания организационного комитета по проведению конкурса по созданию мемориала и музея.
"Комитетом определено, что ко Дню Достоинства и Свободы, 21 ноября 2017 года, должен быть определен проект, согласно которому начнется сооружение мемориала и музея. Этот проект будет определен в рамках международного открытого архитектурного конкурса на лучший проект мемориала героев Небесной сотни и музея Революции достоинства", - сообщил первый заместитель главы АПУ Виталий Ковальчук.
Он также отметил, что комитет принял решение включить в музей и мемориал уже размещенные на Аллее Героев Небесной сотни памятный знак, крест и часовню, а также проезжую часть этой улицы от Майдана Независимости до места, где будет построен музей и мемориал.
"Таким образом мы видим единый комплекс. Надеемся, что эта мысль будет поддержана всеми. Эта территория будет пешеходной", - добавил он.
Он также отметил, что в структуре Министерства культуры Украины было создано государственное учреждение Мемориал Героев Небесной сотни и Музей Революции Достоинства, которому Президент предоставил статус национального.
По инициативе Президента Украины Киевским городским советом был передан земельный участок по адресу Аллея Героев Небесной сотни, 3-5 для сооружения соответствующего мемориала и музея.
Заказчиком конкурса выступает Министерство культуры, в сотрудничестве с КГГА подготовит все документы, а правительство до конца мая должно принять все необходимые решения, что позволят в течение полугода провести конкурс и определить лучший проект и уже в следующем году начать строительство мемориального комплекса и музея.
В свою очередь, министр культуры Евгений Нищук отметил, что сейчас готовится постановление о проведении конкурса проектов, которые должны включать техническое обоснование, сметную документацию. По его словам, в этом вопросе происходит тесная координация с семьями героев Небесной сотни.
На уточняющий вопрос журналистов относительно финансового обеспечения проекта, Виталий Ковальчук отметил, что сейчас рассматривается возможность привлечения различных источников - бюджетные, помощь от политиков и неравнодушных людей.
Напомним, Президент подписал закон о строительстве музея Революции достоинства.