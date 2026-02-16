Продюсерку серіалу "Тегеран" Дану Іден знайшли мертвою в готелі Афін

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 6636 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 12245 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 13523 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 24500 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 22920 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 43915 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 25192 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29050 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35169 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37827 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
81%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 18871 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto16 лютого, 13:28 • 26532 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 17854 перегляди
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має14:49 • 8904 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 5762 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій18:03 • 5628 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 17936 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 24503 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 43915 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 80159 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Музикант
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Гуляйполе
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54 • 2406 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 5894 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 18935 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 27356 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 30911 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Фільм

Продюсерку серіалу "Тегеран" Дану Іден знайшли мертвою в готелі Афін

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Співтворець ізраїльського серіалу "Тегеран" Дана Іден, 52 роки, знайдена мертвою в готельному номері в Афінах. Її смерть не пов'язана з кримінальною або націоналістичною діяльністю, поліція Греції розпочала розслідування.

Продюсерку серіалу "Тегеран" Дану Іден знайшли мертвою в готелі Афін

У Греції продюсерку серіалу "Тегеран" про протистояння Ірану та Ізраїлю Дану Іден знайшли мертвою. Про це повідомляє Тhe Guardian, передає УНН

Співтворець популярного ізраїльського телесеріалу була знайдена мертвою у готельному номері в Афінах, де знімається четвертий сезон шпигунського трилера. 52-річна Дана Іден була знайдена своїм братом пізно в неділю 

- пише видання. 

Зазначається, що її смерть була описана як "момент великого горя для родини, друзів і колег" міжнародною продюсерською компанією Donna and Shula Productions, заснованою Іден.

Після повідомлень ізраїльських ЗМІ про те, що грецька поліція розслідує можливий зв'язок з Іраном, компанія також вжила незвичайних заходів, щоб виключити "смерть, пов'язану з кримінальною або націоналістичною діяльністю", заявивши, що чутки, які поширюються, "не відповідають дійсності і є безпідставними".

Протягом декількох годин поліція розпочала офіційне розслідування, взявши свідчення у персоналу готелю та вимагаючи надати записи з камер відеоспостереження.

Нагадаємо 

Лауреат премії "Оскар" Роберт Дюваль, відомий за ролями у фільмах "Хрещений батько" та "Апокаліпсис сьогодні", помер у віці 95 років. Актор пішов з життя мирно у своєму будинку в Міддлбурзі, штат Вірджинія.

Павло Башинський

Світ
Фільм
Серіали
Ізраїль
The Guardian
Афіни
Греція
Іран