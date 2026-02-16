Продюсерку серіалу "Тегеран" Дану Іден знайшли мертвою в готелі Афін
Київ • УНН
Співтворець ізраїльського серіалу "Тегеран" Дана Іден, 52 роки, знайдена мертвою в готельному номері в Афінах. Її смерть не пов'язана з кримінальною або націоналістичною діяльністю, поліція Греції розпочала розслідування.
У Греції продюсерку серіалу "Тегеран" про протистояння Ірану та Ізраїлю Дану Іден знайшли мертвою. Про це повідомляє Тhe Guardian, передає УНН.
Співтворець популярного ізраїльського телесеріалу була знайдена мертвою у готельному номері в Афінах, де знімається четвертий сезон шпигунського трилера. 52-річна Дана Іден була знайдена своїм братом пізно в неділю
Зазначається, що її смерть була описана як "момент великого горя для родини, друзів і колег" міжнародною продюсерською компанією Donna and Shula Productions, заснованою Іден.
Після повідомлень ізраїльських ЗМІ про те, що грецька поліція розслідує можливий зв'язок з Іраном, компанія також вжила незвичайних заходів, щоб виключити "смерть, пов'язану з кримінальною або націоналістичною діяльністю", заявивши, що чутки, які поширюються, "не відповідають дійсності і є безпідставними".
Протягом декількох годин поліція розпочала офіційне розслідування, взявши свідчення у персоналу готелю та вимагаючи надати записи з камер відеоспостереження.
