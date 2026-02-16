Продюсера сериала "Тегеран" Дану Иден нашли мертвой в отеле Афин
Соавтор израильского сериала "Тегеран" Дана Иден, 52 года, найдена мертвой в гостиничном номере в Афинах. Ее смерть не связана с криминальной или националистической деятельностью, полиция Греции начала расследование.
В Греции продюсера сериала "Тегеран" о противостоянии Ирана и Израиля Дану Иден нашли мертвой. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Соавтор популярного израильского телесериала была найдена мертвой в гостиничном номере в Афинах, где снимается четвертый сезон шпионского триллера. 52-летняя Дана Иден была найдена своим братом поздно вечером в воскресенье
Отмечается, что ее смерть была описана как "момент большого горя для семьи, друзей и коллег" международной продюсерской компанией Donna and Shula Productions, основанной Иден.
После сообщений израильских СМИ о том, что греческая полиция расследует возможную связь с Ираном, компания также предприняла необычные меры, чтобы исключить "смерть, связанную с криминальной или националистической деятельностью", заявив, что распространяемые слухи "не соответствуют действительности и являются безосновательными".
В течение нескольких часов полиция начала официальное расследование, взяв показания у персонала отеля и потребовав предоставить записи с камер видеонаблюдения.
