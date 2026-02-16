$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 6900 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 12520 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 13759 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 24812 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 23117 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 44118 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 25242 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29076 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35188 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37848 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Продюсера сериала "Тегеран" Дану Иден нашли мертвой в отеле Афин

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Соавтор израильского сериала "Тегеран" Дана Иден, 52 года, найдена мертвой в гостиничном номере в Афинах. Ее смерть не связана с криминальной или националистической деятельностью, полиция Греции начала расследование.

Продюсера сериала "Тегеран" Дану Иден нашли мертвой в отеле Афин

В Греции продюсера сериала "Тегеран" о противостоянии Ирана и Израиля Дану Иден нашли мертвой. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН

Соавтор популярного израильского телесериала была найдена мертвой в гостиничном номере в Афинах, где снимается четвертый сезон шпионского триллера. 52-летняя Дана Иден была найдена своим братом поздно вечером в воскресенье 

- пишет издание. 

Отмечается, что ее смерть была описана как "момент большого горя для семьи, друзей и коллег" международной продюсерской компанией Donna and Shula Productions, основанной Иден.

После сообщений израильских СМИ о том, что греческая полиция расследует возможную связь с Ираном, компания также предприняла необычные меры, чтобы исключить "смерть, связанную с криминальной или националистической деятельностью", заявив, что распространяемые слухи "не соответствуют действительности и являются безосновательными".

В течение нескольких часов полиция начала официальное расследование, взяв показания у персонала отеля и потребовав предоставить записи с камер видеонаблюдения.

Напомним 

Лауреат премии "Оскар" Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", умер в возрасте 95 лет. Актер ушел из жизни мирно в своем доме в Миддлбурге, штат Вирджиния.

Павел Башинский

Новости Мира
Фильм
Сериал
Израиль
Хранитель
Афины
Греция
Иран