Приватизація “Укрспирту” буде проходити без відкритих аукціонів - прогноз

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Прийнятий ВР законопроект про демонополізацію і приватизацію “Укрспирту” сьогодні абсолютно не на часі. Його реалізація обернеться для держави втратою і грошей, і активів. Такий розвиток подій прогнозує економічний експерт Андрій Новак, передає УНН.