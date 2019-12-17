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Приватизація “Укрспирту” буде проходити без відкритих аукціонів - прогноз

Приватизація “Укрспирту” буде проходити без відкритих аукціонів - прогноз

Київ • УНН

 • 9275 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Прийнятий ВР законопроект про демонополізацію і приватизацію “Укрспирту” сьогодні абсолютно не на часі. Його реалізація обернеться для держави втратою і грошей, і активів. Такий розвиток подій прогнозує економічний експерт Андрій Новак, передає УНН.

За його словами, Україну, яка має на своїй території військові дії, сьогодні важко назвати інвестиційно привабливою країною.

“Прийнятий закон, який демонополізує виробництво спирту і дозволяє приватизацію ДП “Укрспирту” можна, з одного боку, оцінювати, як шлях до лібералізації української економіки і створення конкурентного середовища на ринку виробництва спирту. З іншого ж боку є питання: "Яку ціну можна буде виручити за цей об'єкт, враховуючи те, що Україна для всього світу зараз є державою, на території якої відбуваються військові дії?" А це статус держави із підвищеними ризиками, і в такий період всі активи у державі мають мінімальну вартість. Тому приватизація сьогодні означає, що держава отримає мінімум від приватизації будь-яких об'єктів, у тому числі й “Укрспирту”.

А по цьому об'єкту цілком очевидно, що це є лобістське рішення і, скоріше за все, цей об'єкт не буде приватизовуватися на відкритому аукціоні, а вже наперед домовлено, кому він відійде за мінімальні гроші. Це - у класичних українських традиціях приватизація”, - прогнозує Новак.

Він також вважає, що дозвіл на імпорт, передбачений у “спиртовому” законі – лобістська ініціатива, вигідна Росії.

“Ця норма виглядає як лобізм якихось конкретних імпортних поставок і чомусь у мене підозра, що це буде саме з Росії, завуальовано з Білорусі та Казахстану. Ця норма відверто попахує лобізмом конкретних бізнесменів, які працюють на цих схемах”, - сказав він.

Експерт додав, що “спиртова реформа” Зеленського може увінчатися ще масовим самогоноварінням через безконтрольність.

“Це явище і сьогодні є, воно вже масове, але низька купівельна спроможність буде сприяти його подальшому розвитку”, - сказав Новак.

Як писав УНН, “спиртовий” закон Президента (№2300) набув чинності 14 грудня і запрацює з липня наступного року. 

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