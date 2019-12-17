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Приватизация "Укрспирта" будет проходить без открытых аукционов - прогноз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Принятый ВР законопроект о демонополизации и приватизации "Укрспирта" сегодня совершенно не актуально. Его реализация обернется для государства потерей и денег, и активов. Такое развитие событий прогнозирует экономический эксперт Андрей Новак, передает УНН.

По его словам, Украину, которая имеет на своей территории военные действия, сегодня трудно назвать инвестиционно привлекательной страной.

"Принятый закон, который демонополизирует производство спирта и разрешающий приватизацию ГП "Укрспирт" можно, с одной стороны, оценивать, как путь к либерализации украинской экономики и создание конкурентной среды на рынке производства спирта. С другой стороны есть вопрос: "Какую цену можно будет выручить за этот объект, учитывая то, что Украина для всего мира сейчас является государством, на территории которого происходят военные действия?" А это статус государства с повышенными рисками, и в такой период все активы в государстве имеют минимальную стоимость. Поэтому приватизация сегодня означает, что государство получит минимум от приватизации любых объектов, в том числе и "Укрспирта".

А по этому объекту вполне очевидно, что это лоббистское решение и, скорее всего, этот объект не будет приватизироваться на открытом аукционе, а уже заранее договорились, кому он отойдет за минимальные деньги. Это - в классических украинских традициях приватизация", - прогнозирует Новак.

Он также считает, что разрешение на импорт, предусмотренный в "спиртовом" законе - лоббистская инициатива, выгодная России.

"Эта норма выглядит как лоббизм каких-то конкретных импортных поставок и почему-то у меня есть подозрение, что это будет именно из России, завуалировано из Беларуси и Казахстана. Эта норма откровенно попахивает лоббизмом конкретных бизнесменов, которые работают на этих схемах", - сказал он.

Эксперт добавил, что "спиртовая реформа" Зеленского может увенчаться еще массовым самогоноварением из-за бесконтрольности.

"Это явление и сегодня, оно уже массовое, но низкая покупательная способность будет способствовать дальнейшему развитию", - сказал Новак.

Как писал УНН, "спиртовой" закон Президента (№2300) вступил в силу 14 декабря и заработает с июля следующего года.

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