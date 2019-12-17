Приватизация "Укрспирта" будет проходить без открытых аукционов - прогноз

По его словам, Украину, которая имеет на своей территории военные действия, сегодня трудно назвать инвестиционно привлекательной страной.

"Принятый закон, который демонополизирует производство спирта и разрешающий приватизацию ГП "Укрспирт" можно, с одной стороны, оценивать, как путь к либерализации украинской экономики и создание конкурентной среды на рынке производства спирта. С другой стороны есть вопрос: "Какую цену можно будет выручить за этот объект, учитывая то, что Украина для всего мира сейчас является государством, на территории которого происходят военные действия?" А это статус государства с повышенными рисками, и в такой период все активы в государстве имеют минимальную стоимость. Поэтому приватизация сегодня означает, что государство получит минимум от приватизации любых объектов, в том числе и "Укрспирта".

А по этому объекту вполне очевидно, что это лоббистское решение и, скорее всего, этот объект не будет приватизироваться на открытом аукционе, а уже заранее договорились, кому он отойдет за минимальные деньги. Это - в классических украинских традициях приватизация", - прогнозирует Новак.

Он также считает, что разрешение на импорт, предусмотренный в "спиртовом" законе - лоббистская инициатива, выгодная России.

"Эта норма выглядит как лоббизм каких-то конкретных импортных поставок и почему-то у меня есть подозрение, что это будет именно из России, завуалировано из Беларуси и Казахстана. Эта норма откровенно попахивает лоббизмом конкретных бизнесменов, которые работают на этих схемах", - сказал он.

Эксперт добавил, что "спиртовая реформа" Зеленского может увенчаться еще массовым самогоноварением из-за бесконтрольности.

"Это явление и сегодня, оно уже массовое, но низкая покупательная способность будет способствовать дальнейшему развитию", - сказал Новак.

Как писал УНН, "спиртовой" закон Президента (№2300) вступил в силу 14 декабря и заработает с июля следующего года.