Присутність держави в економіці має бути мінімізована – міністр

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"Перед нами серед стратегічних задач стоїть скорочення обсягу присутності держави в економіці для того, щоб створювати економічне зростання. Маємо провести перерозподіл ВВП. Зараз фіскальний відсоток складає 45% і ми маємо зробити його не більше 30%. Проте в подальшому маємо за мету, щоб 2032 році фіскальне ВВП не перевищувало 20%. Цьому має передувати ряд реформ", – заявила Свириденко.

За словами міністра, ключові реформи, які треба провести:

• соціальну: наразі триває робота над створенням єдиний Реєстру отримувачів всіх соціальних послуг. Це дасть чітку щоб картину, хто із українців потребує допомоги;

• податкову: влада має знайти баланс, щоб зменшити податкове навантаження на заробітну плату, але при цьому забезпечувати надання всіх необхідних соціальних послуг;

• оновлення трудового законодавства, щоб зробити його більш гнучким для бізнесу.

"Відміна державного врегулювання цін на пальне показала, що ми правильно рухаємося в сторону зменшення ролі держави і надання ринковим механізмам регулювати ціноутримування. Наразі ми хочемо завершити масову приватизацію і поставили КРІ – передати в приватні руки до 100 підприємств вже в 2022 році. Адже зараз в нас є близько 3500 підприємств і більше 2000 з них не працює вже кілька років поспіль", – повідомила Свириденко.

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