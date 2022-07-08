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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Судова реформа, деолігархізація та гарантії для бізнесу: Єрмак розповів про пріоритети у відбудові України

Судова реформа, деолігархізація та гарантії для бізнесу: Єрмак розповів про пріоритети у відбудові України

Київ • УНН

 • 124305 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на конференції від Forbes про можливості для бізнесу в Україні розповів про пріоритети під час відбудови країни після війни, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні історія нас поставила перед непростим вибором: або ми швидко змінюємося і відстоюємо власне майбутнє, або просто перестанемо існувати. Тобто в нас немає вибору, як дуже швидко та відчайдушно рухатися до перемоги над ворогом і над собою. Наша команда працює, щоб прискорити надходження Україні воєнної допомоги від партнерів, посилити антиросійські санкції, вирішити проблему захисту цивільних людей і забезпечити їх найнеобхіднішим. В умовах масштабних воєнних дій вкрай важливо, щоб функціонувала економіка, щоб вже зараз готувався процес відбудови україни, щоб зараз розроблявся процес надання безпекових гарантій після перемоги", – повідомив Єрмак.

Він зазначив, що до початку переговорів про вступ до ЄС Україна має виконати всі умови Єврокомісії швидко і якісно. Тож влада зараз має зосередитися на судовій реформі, створити прозорий механізм добору і призначення суддів, прокурорів, притягнення їх до відповідальності. Також в пріоритетах антикорупційну реформа, трансформація правоохоронних органів, реформа СБУ з перетворенням її на ефективну спецслужбу з чітко визначеними функціями, продовження реалізації плану деолігархізації країни та посилення антимонопольного законодавства.

"Мусимо зробити нашу країну безпечною для бізнесу і працювати над додатковими інструментами страхування та спрямування інвестицій у найбільш постраждалі райони. План відбудови України передбачатиме таке планування розміщення і будівництва нових критичних виробництв, яке надасть їм максимальний захист від зовнішніх загроз. Це стосується не лише підприємств АПК і енергетики, а й інших галузей, важливих для забезпечення життєдіяльності. Ми повинні заохочувати інвесторів працювати в Україні. Їм має бути цікаво за будь-якими параметрами: від простоти входження на ринок і будівництва нового виробництва до зручності інфраструктури, поставок продукції на ринки інших країн світу. Тут я хотів би закликати бізнес вносити пропозиції та співпрацювати більш активно: і з урядом, і з Офісом президента", – додав Єрмак.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський на конференції у швейцарському Лугано озвучив ключові принципи національного плану відбудови України.

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