Судебная реформа, деолигархизация и гарантии для бизнеса: Ермак рассказал о приоритетах в восстановлении Украины

Детали

"Сегодня история нас поставила перед непростым выбором: либо мы быстро меняемся и отстаиваем собственное будущее, либо просто перестанем существовать. То есть у нас нет выбора, как очень быстро и отчаянно двигаться к победе над врагом и над собой. Наша команда работает, чтобы ускорить поступление Украине военной помощи от партнеров, усилить антироссийские санкции, решить проблему защиты гражданских людей и обеспечить их наиболее необходимым. В условиях масштабных военных действий крайне важно, чтобы функционировала экономика, чтобы уже сейчас готовился процесс восстановления Украины, чтобы сейчас разрабатывался процесс предоставления гарантий безопасности после победы", – сообщил Ермак.

Он отметил, что до начала переговоров о вступлении в ЕС Украина должна выполнить все условия Еврокомиссии быстро и качественно. Поэтому власть должна сосредоточиться на судебной реформе, создать прозрачный механизм отбора и назначения судей, прокуроров, привлечения их к ответственности. Также в приоритетах антикоррупционная реформа, трансформация правоохранительных органов, реформа СБУ с превращением ее в эффективную спецслужбу с четко определенными функциями, продолжение реализации плана деолигархизации страны и усиление антимонопольного законодательства.

"Должны сделать нашу страну безопасной для бизнеса и работать над дополнительными инструментами страхования и направления инвестиций в наиболее пострадавшие районы. План восстановления Украины будет предусматривать такое планирование размещения и строительства новых критических производств, которое предоставит им максимальную защиту от внешних угроз. Это касается не только предприятий АПК и энергетики, но и других отраслей, важных для обеспечения жизнедеятельности. Мы должны поощрять инвесторов работать в Украине. Им должно быть интересно по любым параметрам: от простоты вхождения на рынок и строительства нового производства до удобства инфраструктуры, поставок продукции на рынки других стран мира. Здесь я хотел бы призвать бизнес вносить предложения и сотрудничать более активно: и с правительством, и с Офисом президента", – добавил Ермак.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на конференции в швейцарском Лугано озвучил ключевые принципы национального плана восстановления Украины.