Судебная реформа, деолигархизация и гарантии для бизнеса: Ермак рассказал о приоритетах в восстановлении Украины

ukru
13:44 • 12988 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 13828 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 29576 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 47124 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 54353 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 89844 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116029 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125302 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112790 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141816 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 40462 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 91848 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 26355 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 22791 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

09:17 • 24602 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 89851 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 91848 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241595 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271399 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208230 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 20249 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116029 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103842 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121573 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123974 просмотра
Актуальное
Судебная реформа, деолигархизация и гарантии для бизнеса: Ермак рассказал о приоритетах в восстановлении Украины

Судебная реформа, деолигархизация и гарантии для бизнеса: Ермак рассказал о приоритетах в восстановлении Украины

Киев • УНН

 • 124294 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на конференции от Forbes о возможностях для бизнеса в Украине рассказал о приоритетах во время восстановления страны после войны, передает УНН

Детали

"Сегодня история нас поставила перед непростым выбором: либо мы быстро меняемся и отстаиваем собственное будущее, либо просто перестанем существовать. То есть у нас нет выбора, как очень быстро и отчаянно двигаться к победе над врагом и над собой. Наша команда работает, чтобы ускорить поступление Украине военной помощи от партнеров, усилить антироссийские санкции, решить проблему защиты гражданских людей и обеспечить их наиболее необходимым. В условиях масштабных военных действий крайне важно, чтобы функционировала экономика, чтобы уже сейчас готовился процесс восстановления Украины, чтобы сейчас разрабатывался процесс предоставления гарантий безопасности после победы", – сообщил Ермак.

Он отметил, что до начала переговоров о вступлении в ЕС Украина должна выполнить все условия Еврокомиссии быстро и качественно. Поэтому власть должна сосредоточиться на судебной реформе, создать прозрачный механизм отбора и назначения судей, прокуроров, привлечения их к ответственности. Также в приоритетах антикоррупционная реформа, трансформация правоохранительных органов, реформа СБУ с превращением ее в эффективную спецслужбу с четко определенными функциями, продолжение реализации плана деолигархизации страны и усиление антимонопольного законодательства.

"Должны сделать нашу страну безопасной для бизнеса и работать над дополнительными инструментами страхования и направления инвестиций в наиболее пострадавшие районы. План восстановления Украины будет предусматривать такое планирование размещения и строительства новых критических производств, которое предоставит им максимальную защиту от внешних угроз. Это касается не только предприятий АПК и энергетики, но и других отраслей, важных для обеспечения жизнедеятельности. Мы должны поощрять инвесторов работать в Украине. Им должно быть интересно по любым параметрам: от простоты вхождения на рынок и строительства нового производства до удобства инфраструктуры, поставок продукции на рынки других стран мира. Здесь я хотел бы призвать бизнес вносить предложения и сотрудничать более активно: и с правительством, и с Офисом президента", – добавил Ермак.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на конференции в швейцарском Лугано озвучил ключевые принципы национального плана восстановления Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы