Національний план відбудови України: Зеленський озвучив ключові принципи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський на конференції у швейцарському Лугано озвучив ключові принципи національного плану відбудови України, пише УНН.
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"Україна пропонує свій національний план відбудови, на фундаменті якого можна буде реалізувати ініціативу кожної ідеї, а також повністю раціонально і саме в українських інтересах використовувати кошти, які будуть спрямовуватися на відбудову", – сказав президент.
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За словами Зеленського, серед ключових принципів:
- максимальна безпека;
- максимальна технологічність;
- максимальне дотримання економічних стандартів;
- максимальне застосування зелених технологій;
- максимальна реалізація принципів безбар'єрності;
- максимальна спрямованість на інтереси громади;
- максимальна прозорість при плануванні, використанні коштів, відбудові проектів;
- максимальне укорінення проекту відбудови в реальному економічному житті України.
"Відбудова України стане для нас усіх великою реформою, бо ми разом об'єднуємо демократичний світ настільки, що кожен побачить – світогляд вільних людей завжди перемагає. Світ побачить, що ніхто ніколи не зможе досягнути війною своїх цілей", – зазначив президент.
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