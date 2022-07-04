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Національний план відбудови України: Зеленський озвучив ключові принципи

Національний план відбудови України: Зеленський озвучив ключові принципи

Київ • УНН

 • 121656 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський на конференції у швейцарському Лугано озвучив ключові принципи національного плану відбудови України, пише УНН.

Цитата

"Україна пропонує свій національний план відбудови, на фундаменті якого можна буде реалізувати ініціативу кожної ідеї, а також повністю раціонально і саме в українських інтересах використовувати кошти, які будуть спрямовуватися на відбудову", – сказав президент.

Деталі

За словами Зеленського, серед ключових принципів:

- максимальна безпека;
- максимальна технологічність;
- максимальне дотримання економічних стандартів;
- максимальне застосування зелених технологій;
- максимальна реалізація принципів безбар'єрності;
- максимальна спрямованість на інтереси громади;
- максимальна прозорість при плануванні, використанні коштів, відбудові проектів;
- максимальне укорінення проекту відбудови в реальному економічному житті України.

"Відбудова України стане для нас усіх великою реформою, бо ми разом об'єднуємо демократичний світ настільки, що кожен побачить – світогляд вільних людей завжди перемагає. Світ побачить, що ніхто ніколи не зможе досягнути війною своїх цілей", – зазначив президент.

 

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