Национальный план восстановления Украины: Зеленский озвучил ключевые принципы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский на конференции в швейцарском Лугано озвучил ключевые принципы национального плана восстановления Украины, пишет УНН.
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"Украина предлагает свой национальный план восстановления, на фундаменте которого можно будет реализовать инициативу каждой идеи, а также полностью рационально и именно в украинских интересах использовать средства, которые будут направляться на восстановление", – сказал президент.
Детали
По словам Зеленского, среди ключевых принципов:
– максимальная безопасность;
– максимальная технологичность;
– максимальное соблюдение экономических стандартов;
– максимальное применение зеленых технологий;
– максимальная реализация принципов безбарьерности;
– максимальная направленность на интересы общества;
– максимальная прозрачность при планировании, использовании средств, восстановлении проектов;
– максимальное укоренение проекта восстановления в реальной экономической жизни Украины.
"Восстановление Украины станет для нас всех великой реформой, потому что мы вместе объединяем демократический мир настолько, что каждый увидит – мировоззрение свободных людей всегда побеждает. Мир увидит, что никто никогда не сможет достичь войной своих целей", – отметил президент.
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