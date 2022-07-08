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Присутствие государства в экономике должно быть минимизировано – министр

Присутствие государства в экономике должно быть минимизировано – министр

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Чтобы произошел экономический рост Украины, следует сократить присутствие государства в экономике. Об этом на конференции от Forbes о возможностях для бизнеса в Украине сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

"Перед нами среди стратегических задач стоит сокращение объема присутствия государства в экономике для того, чтобы создавать экономический рост. Должны провести перераспределение ВВП. Сейчас фискальный процент составляет 45% и мы должны сделать его не более 30%. Однако в дальнейшем имеем цель, чтобы в 2032 году фискальный ВВП не превышал 20%. Этому должен предшествовать ряд реформ", – заявила Свириденко.

По словам министра, ключевые реформы, которые нужно провести:

• социальную: сейчас идет работа над созданием единого реестра получателей всех социальных услуг. Это даст четкую картину, кто из украинцев нуждается в помощи;

• налоговую: власти должны найти баланс, чтобы уменьшить налоговую нагрузку на заработную плату, но при этом обеспечивать предоставление всех необходимых социальных услуг;

• обновление трудового законодательства, чтобы сделать его более гибким для бизнеса.

"Отмена государственного урегулирования цен на горючее показала, что мы правильно двигаемся в сторону уменьшения роли государства и предоставления рыночным механизмам регулировать ценоудержание. Сейчас мы хотим завершить массовую приватизацию и поставили КРІ – передать в частные руки до 100 предприятий уже в 2022 году году. Ведь сейчас у нас есть около 3500 предприятий и более 2000 из них не работает уже несколько лет подряд", – сообщила министр.

Напомним

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на конференции от Forbes о возможностях для бизнеса в Украине рассказал о приоритетах во время восстановления страны после войны.

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