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Примусово призивав українців до лав бойовиків: правоохоронці викрили “військкома ЛНР”

Примусово призивав українців до лав бойовиків: правоохоронці викрили “військкома ЛНР”

Київ • УНН

 • 19138 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Правоохоронці викрили одного з очільників так званого військкомату “ЛНР”, який відповідав за примусовий “призов” до лав бойовиків українців, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Луганську обласну прокуратуру та на СБУ.

Деталі

Як зазначається, у 2015 році 58-річний мешканець Луганська очолив так званий військкомат “ЛНР” та працював на бойовиків.

Він забезпечував “комплектування” бойовиків, які воювали проти українських військових та обстрілювали мирні населені пункти Луганщини.

Також зловмисник змушував місцевих мешканців ставати на “військовий облік” та проходити “військову службу” у лавах бойовиків. Крім того, він переслідував тих, хто “ухилялися” від “військового обов’язку”, кажуть в СБУ.

Слідчі заочно оголосили чоловіку підозру за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція цих статей передбачає 12 років позбавлення волі. Чоловіка оголосили в розшук: наразі він переховується на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо 

У Львові перекрили масштабний канал контрабанди наркотиків з країн Євросоюзу до України із щомісячним обігом майже 1 млн грн.

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