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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Перевозили поштою: у Львові викрили масштабний канал контрабанди наркотиків з ЄС

Перевозили поштою: у Львові викрили масштабний канал контрабанди наркотиків з ЄС

Київ • УНН

 • 19027 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Львові перекрили масштабний канал контрабанди наркотиків з країн Євросоюзу до України із щомісячним обігом майже 1 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, група осіб, до якої входили жителі різних областей України, організували ввезення наркотичних засобів з країн ЄС до України через митні пости Галицької митниці Держмитслужби з метою подальшого збуту. Для цього вони використовували міжнародний сервіс одного з поштових операторів в Україні, а в документах на відправлення вказували недостовірні дані щодо вмісту.

За попередніми даними, щомісячний обіг каналу контрабанди становив приблизно 1 млн грн.

Наприкінці січня 2022 року на митному пункті пропуску Львів-Поштовий виявлено та оглянуто посилку, яка прямувала з Республіки Польща в Київську область. У ній було понад пів тисячі пігулок з вмістом трамадолу.

Під час обшуку у квартирі одного з учасників групи виявлено та вилучено понад 10 тис. пігулок, серед яких медичні препарати із вмістом психотропних речовин та наркотичний засіб екстазі загальною вагою майже 200 г. Вартість вилучених наркотичних засобів і прекурсорів на чорному ринку становить приблизно 1 млн грн.

Затримано одного з учасників групи за ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі проводять заходи щодо встановлення усіх причетних до злочинів осіб.

Нагадаємо

В Україні ліквідували масштабний канал транзиту героїну до країн Євросоюзу. Загальна вага вилученої партії героїну становить 235 кг, орієнтовна вартість - понад 10 млн євро. Наркотики перевозили під виглядом будматеріалів. 

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