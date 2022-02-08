Перевозили по почте: во Львове разоблачили масштабный канал контрабанды наркотиков из ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Во Львове перекрыли масштабный канал контрабанды наркотиков из стран Евросоюза в Украину с ежемесячным оборотом почти 1 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.
Детали
По данным следствия, группа людей, в которую входили жители различных областей Украины, организовали ввоз наркотических средств из стран ЕС в Украину через таможенные посты Галицкой таможни Гостаможслужбы с целью дальнейшего сбыта. Для этого они использовали международный сервис одного из почтовых операторов в Украине, а в документах на отправку указывали недостоверные данные в отношении содержания.
По предварительным данным, ежемесячный оборот канала контрабанды составил примерно 1 млн грн.
В конце января 2022 года на таможенном пункте пропуска Львов-Почтовый обнаружили и осмотрели посылку, которая направлялась из Республики Польша в Киевскую область. В ней было более половины тысячи таблеток с содержанием трамадола.
Во время обыска в квартире одного из участников группы обнаружено и изъято свыше 10 тыс. таблеток, среди которых медицинские препараты с содержанием психотропных веществ и наркотическое средство "экстази" общим весом почти 200 граммов. Стоимость изъятых наркотических средств и прекурсоров на черном рынке составляет примерно 1 млн грн.
Задержан один из участников группы по ст. 208 УПК РФ. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас проводят меры по установлению всех причастных к преступлениям людей.
Напомним
В Украине ликвидировали масштабный канал транзита героина в страны Евросоюза. Общий вес изъятой партии героина составляет 235 кг, ориентировочная стоимость - более 10 млн евро. Наркотики перевозили под видом стройматериалов.