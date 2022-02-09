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Принудительно призывал украинцев в ряды боевиков: правоохранители разоблачили “военкома ЛНР”

Принудительно призывал украинцев в ряды боевиков: правоохранители разоблачили “военкома ЛНР”

Киев • УНН

 • 19138 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили одного из руководителей так называемого военкомата “ЛНР”, который отвечал за принудительный “призыв” в ряды боевиков украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Луганскую областную прокуратуру и на СБУ.

Детали

Как отмечается, в 2015 году 58-летний житель Луганска возглавил так называемый военкомат “ЛНР” и работал на боевиков.

Он обеспечивал “комплектование” боевиков, которые воевали против украинских военных и обстреливали мирные населенные пункты Луганской области.

Также злоумышленник заставлял местных жителей становиться на “военный учет” и проходить “военную службу” в рядах боевиков. Кроме того, он преследовал тех, кто “уклонялись” от “воинского долга”, говорят в СБУ.

Следователи заочно объявили мужчине подозрение по ч. 2 ст. 110, Ч. 2 ст. 260 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Самая строгая санкция этих статей предусматривает 12 лет лишения свободы. Мужчину объявили в розыск: сейчас он скрывается на временно оккупированных территориях.

Напомним

Во Львове перекрыли масштабный канал контрабанды наркотиков из стран Евросоюза в Украину с ежемесячным оборотом почти 1 млн грн.

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