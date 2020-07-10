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При будівництві траси на Дніпропетровщині знайшли давні археологічні пам'ятки

При будівництві траси на Дніпропетровщині знайшли давні археологічні пам'ятки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. У Дніпропетровській області під час будівництва траси Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка були знайдені археологічні пам’ятки, зокрема, срібні монети часів хана Тохтамиша і рештки скіфської зброї. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Срібні монети часів хана Тохтамиша, рештки скіфської зброї, бронзові вироби та побутові приладдя із кременю. Унікальні археологічні пам’ятки XXXI століття до н.е. – XV століття н.е. "чекали на свій час" під шарами землі на Петриківщині. Їх знайшли під час будівництва траси національного значення Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника дніпровської експедиції науково-дослідного центру "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН Дмитра Тесленка, перед тим, як прокласти трасу, на ділянках проводяться розкопки.

"Активно співпрацюємо зі службою автодоріг з 2002 року. Всюди, де планують будувати магістралі, спочатку "проходять" археологи, а вже потім – дорожники. Тільки так можна зберегти унікальні пам’ятки давнини. А вже завдяки їм – відтворити життя наших пращурів, які мешкали на землях Подніпров’я понад 5 тис. років тому. Цьогоріч провели розкопки на 7-кілометровій ділянці траси Н-31, яку будують наразі. Тепер плануємо розпочати дослідження на наступних 29 кілометрах", - зазначив Тесленко.

Так, археологи працювали на 5 ділянках – біля сіл Гречане та Проточі Петриківського району, вказали у пресслужбі. Серед знахідок, як повідомляється, – кремневі наконечники для списів, виточені найдавнішими мешканцями Подніпров’я. Скіфські наконечники стріл із бронзи та рідкісні срібні монети періоду Золотої Орди.

"За один сезон ми віднайшли 7 бронзових виробів. У той час як за весь період незалежності України таких пам’яток було зо 20 – якщо врахувати дослідження, що проводилися в різних регіонах держави. Переважна більшість нинішніх знахідок – побутового призначення. Це і скребачки для вичинки шкір, і бронзові шила. А ще – вироби із кераміки додержавного періоду та середньовічні амфори", - проінформував Тесленко.

Нагадаємо, археологи виявили на Львівщині косторізну майстерню ІХ-Х століття.

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