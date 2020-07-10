При строительстве трассы в Днепропетровской области нашли древние археологические памятки

"Серебряные монеты времен хана Тохтамыша, остатки скифского оружия, бронзовые изделия и бытовые принадлежности из кремня. Уникальные археологические памятники XXXI века до н.э. - XV века н.э. "ждали своего часа" под слоями земли в Петриковском районе. Их нашли во время строительства трассы национального значения Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка", - говорится в сообщении.

По словам начальника днепровской экспедиции научно-исследовательского центра "Охранная археологическая служба Украины" Института археологии НАН Дмитрия Тесленко, перед тем, как проложить трассу, на участках проводятся раскопки.

"Активно сотрудничаем со службой автодорог с 2002 года. Повсюду, где планируют строить магистрали, сначала "проходят" археологи, а уже потом - дорожники. Только так можно сохранить уникальные памятки древности. А уже благодаря им - воссоздать жизнь наших предков, которые жили на землях Поднепровья более 5 тыс. лет назад. В этом году провели раскопки на 7-километровом участке трассы Н-31, которую строят сейчас. Теперь планируем начать исследования на следующих 29 километрах", - отметил Тесленко.

Так, археологи работали на 5 участках - у сел Гречаное и Проточи Петриковского района, указали в пресс-службе. Среди находок, как сообщается, - кремневые наконечники для копий, выточенные древнейшими жителями Поднепровья. Скифские наконечники стрел из бронзы и редкие серебряные монеты периода Золотой Орды.

"За один сезон мы нашли 7 бронзовых изделий. В то время как за весь период независимости Украины таких памятников было около 20 - если учесть исследования, проводившиеся в разных регионах страны. Подавляющее большинство нынешних находок - бытового назначения. Это и скребки для выделки шкур, и бронзовые шила. А еще - изделия из керамики догосударственного периода и средневековые амфоры", - проинформировал Тесленко.

Напомним, археологи обнаружили во Львовской области косторезную мастерскую IX-X века.