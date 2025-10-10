Президенту Перу оголосили імпічмент, країну тимчасово очолив голова парламенту

$41.400.09
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 12450 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 11530 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 21685 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 42943 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 34507 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41139 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41987 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 71436 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 65901 перегляди
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
росія завдала щонайменше три удари по Запоріжжю: є постраждалі
Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють
Атака рф на Київ: восьмеро постраждалих, є перебої зі світлом
Вся Україна - під ракетною загрозою: росіяни підняли в повітря МіГ-31К, зафіксовано пуски "Кинджалів"
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на Запоріжжя
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 65900 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 55233 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 86197 перегляди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Олена Сосєдка
Володимир Зеленський
Папа Франциск
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Харківська область
Донецька область
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
Netflix робить ігри доступними на телевізорах
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Х-59
The New York Times

Президенту Перу оголосили імпічмент, країну тимчасово очолив голова парламенту

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Конгрес Перу одноголосно схвалив усунення Діни Болуарте з посади президента після її відмови захищати себе, назвавши процедуру неконституційною. Новим президентом став спікер Конгресу Хосе Хері, який керуватиме країною до виборів у квітні 2026 року.

Президенту Перу оголосили імпічмент, країну тимчасово очолив голова парламенту

Конгрес Перу у п'ятницю схвалив усунення Діни Болуарте з посади президента республіки, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Законодавчий орган зажадав від глави держави негайно висловити свій захист, перш ніж розпочати голосування, але президент відмовилася це зробити, вважаючи процедуру "неконституційною".

"Це просто порушує будь-яку процедуру. Ми не узаконимо це!" - заявив від її імені Хуан Карлос Португаль, один з адвокатів.

Чекаючи Болуарте 20 хвилин і переконавшись, що вона не з'явилася, голосування було проведено негайно. Конгресмени одноголосно підтримали усунення: 118 голосів "за", жодного "проти", жодного, хто утримався.

Процедуру імпічменту було запущено в четвер вранці з ініціативи партії "Народне оновлення" - групи, яку очолює мер Ліми, ультраконсервативний Рафаель Лопес Аліаг, на прізвисько Поркі (Porky).

Болуарте вступила на посаду 7 грудня 2022 року, змінивши президента Педро Кастільйо, заарештованого та звинуваченого у спробі державного перевороту.

Спікер Конгресу Хосе Хері був приведений до присяги як новий президент країни відповідно до конституційного порядку наступності після того, як вотум недовіри очолюваній ним раді директорів не був прийнятий.

"Ми маємо оголосити війну злочинності. Наші вороги - це злочинні угруповання на вулицях", - сказав він невдовзі після того, як одягнув президентський пояс, і пообіцяв очолити уряд примирення.

Він керуватиме країною до наступних виборів, призначених на квітень 2026 року, та передачі влади президенту, призначеній на 28 липня.

З 2018 року в країні змінилося шість президентів через відставку чи звільнення лідерів. Три колишні президенти перебувають у в'язниці за корупцію чи зловживання владою.

Колишніх президента і першу леді Перу засудили до 15 років в'язниці16.04.25, 08:39 • 2756 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Перу