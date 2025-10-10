Президенту Перу оголосили імпічмент, країну тимчасово очолив голова парламенту
Київ • УНН
Конгрес Перу одноголосно схвалив усунення Діни Болуарте з посади президента після її відмови захищати себе, назвавши процедуру неконституційною. Новим президентом став спікер Конгресу Хосе Хері, який керуватиме країною до виборів у квітні 2026 року.
Конгрес Перу у п'ятницю схвалив усунення Діни Болуарте з посади президента республіки, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Законодавчий орган зажадав від глави держави негайно висловити свій захист, перш ніж розпочати голосування, але президент відмовилася це зробити, вважаючи процедуру "неконституційною".
"Це просто порушує будь-яку процедуру. Ми не узаконимо це!" - заявив від її імені Хуан Карлос Португаль, один з адвокатів.
Чекаючи Болуарте 20 хвилин і переконавшись, що вона не з'явилася, голосування було проведено негайно. Конгресмени одноголосно підтримали усунення: 118 голосів "за", жодного "проти", жодного, хто утримався.
Процедуру імпічменту було запущено в четвер вранці з ініціативи партії "Народне оновлення" - групи, яку очолює мер Ліми, ультраконсервативний Рафаель Лопес Аліаг, на прізвисько Поркі (Porky).
Болуарте вступила на посаду 7 грудня 2022 року, змінивши президента Педро Кастільйо, заарештованого та звинуваченого у спробі державного перевороту.
Спікер Конгресу Хосе Хері був приведений до присяги як новий президент країни відповідно до конституційного порядку наступності після того, як вотум недовіри очолюваній ним раді директорів не був прийнятий.
"Ми маємо оголосити війну злочинності. Наші вороги - це злочинні угруповання на вулицях", - сказав він невдовзі після того, як одягнув президентський пояс, і пообіцяв очолити уряд примирення.
Він керуватиме країною до наступних виборів, призначених на квітень 2026 року, та передачі влади президенту, призначеній на 28 липня.
З 2018 року в країні змінилося шість президентів через відставку чи звільнення лідерів. Три колишні президенти перебувають у в'язниці за корупцію чи зловживання владою.
