Президенту Перу объявили импичмент, страну временно возглавил глава парламента
Киев • УНН
Конгресс Перу единогласно одобрил отстранение Дины Болуарте от должности президента после ее отказа защищать себя, назвав процедуру неконституционной. Новым президентом стал спикер Конгресса Хосе Хери, который будет руководить страной до выборов в апреле 2026 года.
Конгресс Перу в пятницу одобрил отстранение Дины Болуарте с поста президента республики, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Подробности
Законодательный орган потребовал от главы государства немедленно выразить свою защиту, прежде чем приступить к голосованию, но президент отказалась это сделать, считая процедуру «неконституционной».
«Это просто нарушает любую процедуру. Мы не узаконим это!» - заявил от ее имени Хуан Карлос Португаль, один из адвокатов.
Ожидая Болуарте 20 минут и убедившись, что она не появилась, голосование было проведено немедленно. Конгрессмены единогласно поддержали отстранение: 118 голосов «за», ни одного «против», ни одного воздержавшегося.
Процедура импичмента была запущена в четверг утром по инициативе партии «Народное обновление» - группы, которую возглавляет мэр Лимы, ультраконсервативный Рафаэль Лопес Алиаг, по прозвищу Порки (Porky).
Болуарте вступила в должность 7 декабря 2022 года, сменив президента Педро Кастильо, арестованного и обвиненного в попытке государственного переворота.
Спикер Конгресса Хосе Хери был приведен к присяге как новый президент страны в соответствии с конституционным порядком преемственности после того, как вотум недоверия возглавляемому им совету директоров не был принят.
«Мы должны объявить войну преступности. Наши враги - это преступные группировки на улицах», - сказал он вскоре после того, как надел президентский пояс, и пообещал возглавить правительство примирения.
Он будет руководить страной до следующих выборов, назначенных на апрель 2026 года, и передачи власти президенту, назначенной на 28 июля.
С 2018 года в стране сменилось шесть президентов из-за отставки или увольнения лидеров. Три бывших президента находятся в тюрьме за коррупцию или злоупотребление властью.
