Президент Зеленський висловив співчуття через загибель парамедикині Ірини Цибух
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через загибель парамедикині Ірини Цибух. Глава держави наголосив - важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через загибель парамедикині Ірини Цибух, додавши, що надихала боротися заради України та здобувати результат заради України. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Вчора на Харківському напрямку на війні загинула Ірина Цибух – бойовий медик "Госпітальєрів", одна із тих, хто не лише захищав державу, а й робив усе, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними. І в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів – у питаннях меморіалізації подвигу українців. Мої співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України та здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені
Нагадаємо
29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула Ірина Цибух - парамедикиня та колишня журналістка.