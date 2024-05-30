Президент Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух. Глава государства подчеркнул-важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух, добавив, что вдохновляла бороться ради Украины и получать результат ради Украины. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Вчера на Харьковском направлении на войне погибла Ирина Цыбух-боевой медик "госпитальеров", одна из тех, кто не только защищал государство, но и делал все, чтобы другие приобщались, тренировались, учились быть эффективными. И в вопросах фронтовой медицины, и в вопросах уважения к украинским воинам – в вопросах мемориализации подвига украинцев. Мои соболезнования всем собратьям и друзьям, всем близким Ирины, каждому, кто ее знал, и каждому, кого она вдохновляла бороться ради Украины и добывать результат ради Украины. Очень важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены
Напомним
29 мая во время ротации на Харьковском направлении погибла Ирина Цыбух - парамедикиня и бывшая журналистка.
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