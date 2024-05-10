Президент призначив нового очільника управління СБУ на Хмельниччині: хто ним став
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Прокопенка новим начальником управління Служби безпеки України в Хмельницькій області.
Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Прокопенка начальником управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Про це УНН повідомляє із посиланням на указ глави держави №318/2024.
"Призначити Прокопенка Олексія Івановича начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області", - йдеться в указі Президента.
Документ про призначення датований 9 травням.
До цього Прокопенко був тимчасово виконуючим обов’язки начальника управління СБУ Хмельниччини.
Доповнення
1 травня Президент України Володимир Зеленський змінив керівництво обласних управлінь СБУ, призначивши нових очільників у Дніпропетровській, Закарпатській, Волинській та Миколаївській областях.