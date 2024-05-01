Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві обласних СБУ: деталі
Київ • УНН
Президент Зеленський змінив керівництво обласних управлінь СБУ, призначивши нових очільників у Дніпропетровській, Закарпатській, Волинській та Миколаївській областях.
Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві обласних управлінь СБУ, підписавши низку указів, передає УНН.
Деталі
Відповідно, до документів, оприлюднених на сайті Офісу Президента:
Дмитра Нєвєдрова звільнено з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області і призначено начальником Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області.
Сергія Кононенка звільнено з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області і призначено на посаду начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.
Івана Рудницького звільнено з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області і призначено начальником Управління Служби безпеки України у Волинській області.
Миколу Лисенка звільнено з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області і призначено начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.
Зеленський зробив кадрові перестановки в СБУ: хто отримав, а хто втратив посаду23.10.23, 11:55 • 1003850 переглядiв