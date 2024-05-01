Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве областных СБУ: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве областных управлений СБУ, подписав ряд указов, передает УНН.

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Согласно документам, обнародованным на сайте Офиса Президента:

Дмитрий Неведров уволен с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области и назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Сергей Кононенко уволен с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области и назначен на должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Иван Рудницкий уволен с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области и назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

Николай Лысенко уволен с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Волынской области и назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Зеленский сделал кадровые перестановки в СБУ: кто получил, а кто потерял должность