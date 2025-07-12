Президент Куби став мішенню потужних санкцій з боку США
Київ • УНН
Сполучені Штати оголосили про безпрецедентні санкції проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля 11 липня, через чотири роки після антиурядових протестів. Санкції включають візові обмеження для Діаса-Канеля та інших високопосадовців за порушення прав людини.
Сполучені Штати оголосили про безпрецедентні санкції проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля у п'ятницю, 11 липня, лише через чотири роки після історичних антиурядових протестів, які сколихнули острівну державу. Про це пише УНН з посиланням на Le Monde.
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Державний департамент запровадив візові обмеження проти Мігеля Діаса-Канеля, на якого накладено санкції "за його роль у жорстокості режиму проти народу", – повідомив державний секретар Марко Рубіо у своєму обліковому записі X.
Рубіо уточнив, що інші "ключові фігури кубинського режиму", такі як міністр оборони Альваро Лопес Мієра та міністр внутрішніх справ Ласаро Альберто Альварес Касас, також є мішенями CIF
Кубинський президент та високопосадовці зазнають санкцій за "їхню участь у кричущих порушеннях прав людини", йдеться у заяві Державного департаменту. Візові обмеження також застосовуються до "численних кубинських судових та тюремних чиновників, причетних до несправедливого затримання та катування протестувальників у липні 2021 року", згідно з тим самим джерелом.
Кілька сотень кубинців були засуджені до двадцяти п'яти років позбавлення волі за участь в антиурядових протестах 11 та 12 липня 2021 року, найбільших з часів революції Кастро 1959 року.
Деякі з них були звільнені в останні місяці після відбуття покарання. Інших було звільнено в рамках угоди, укладеної під егідою Ватикану після того, як колишній президент США Джо Байден виключив острів з чорного списку США країн, що підтримують тероризм. Пізніше це рішення скасував Дональд Трамп.
Угода передбачала звільнення 553 кубинських в'язнів, але деякі з протестувальників у липні 2021 року досі перебувають у в'язниці.
Сполучені Штати можуть запровадити імміграційні санкції проти революційних лідерів та вести тривалу та нещадну економічну війну проти Куби, але вони не мають можливості зламати волю цього народу чи його лідерів
Державний секретар США також звинуватив кубинську владу у X у катуванні дисидента Хосе Даніеля Феррера, ув'язненого на сході країни, та зажадав "негайного підтвердження його життя". Знаменитий дисидент Хосе Даніель Феррер, 54 роки, був звільнений у рамках угоди, укладеної з Ватиканом, але знову був ув'язнений після скасування його умовно-дострокового звільнення.
Державний департамент також додав нещодавно відкритий 42-поверховий державний готель у Гавані до списку місць, заборонених для американців, "щоб запобігти фінансуванню репресій кубинського режиму доларами США".
Поки кубинський народ страждає від нестачі їжі, води, ліків та електроенергії, режим марнує гроші
Доповнення
Президент США Дональд Трамп скасував рішення попередньої адміністрації Джо Байдена виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму. Зазначається, що рішення про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму Байден ухвалив менш ніж тиждень тому - 15 січня.