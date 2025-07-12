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Президент Куби став мішенню потужних санкцій з боку США

Київ • УНН

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Сполучені Штати оголосили про безпрецедентні санкції проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля 11 липня, через чотири роки після антиурядових протестів. Санкції включають візові обмеження для Діаса-Канеля та інших високопосадовців за порушення прав людини.

Президент Куби став мішенню потужних санкцій з боку США

Сполучені Штати оголосили про безпрецедентні санкції проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля у п'ятницю, 11 липня, лише через чотири роки після історичних антиурядових протестів, які сколихнули острівну державу. Про це пише УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

Державний департамент запровадив візові обмеження проти Мігеля Діаса-Канеля, на якого накладено санкції "за його роль у жорстокості режиму проти народу", – повідомив державний секретар Марко Рубіо у своєму обліковому записі X.

Рубіо уточнив, що інші "ключові фігури кубинського режиму", такі як міністр оборони Альваро Лопес Мієра та міністр внутрішніх справ Ласаро Альберто Альварес Касас, також є мішенями CIF

Кубинський президент та високопосадовці зазнають санкцій за "їхню участь у кричущих порушеннях прав людини", йдеться у заяві Державного департаменту. Візові обмеження також застосовуються до "численних кубинських судових та тюремних чиновників, причетних до несправедливого затримання та катування протестувальників у липні 2021 року", згідно з тим самим джерелом.

Кілька сотень кубинців були засуджені до двадцяти п'яти років позбавлення волі за участь в антиурядових протестах 11 та 12 липня 2021 року, найбільших з часів революції Кастро 1959 року.

Деякі з них були звільнені в останні місяці після відбуття покарання. Інших було звільнено в рамках угоди, укладеної під егідою Ватикану після того, як колишній президент США Джо Байден виключив острів з чорного списку США країн, що підтримують тероризм. Пізніше це рішення скасував Дональд Трамп.

Угода передбачала звільнення 553 кубинських в'язнів, але деякі з протестувальників у липні 2021 року досі перебувають у в'язниці.

Сполучені Штати можуть запровадити імміграційні санкції проти революційних лідерів та вести тривалу та нещадну економічну війну проти Куби, але вони не мають можливості зламати волю цього народу чи його лідерів

– відреагував міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у інтерв'ю X.

Державний секретар США також звинуватив кубинську владу у X у катуванні дисидента Хосе Даніеля Феррера, ув'язненого на сході країни, та зажадав "негайного підтвердження його життя". Знаменитий дисидент Хосе Даніель Феррер, 54 роки, був звільнений у рамках угоди, укладеної з Ватиканом, але знову був ув'язнений після скасування його умовно-дострокового звільнення.

Державний департамент також додав нещодавно відкритий 42-поверховий державний готель у Гавані до списку місць, заборонених для американців, "щоб запобігти фінансуванню репресій кубинського режиму доларами США".

Поки кубинський народ страждає від нестачі їжі, води, ліків та електроенергії, режим марнує гроші

– засудив Марко Рубіо.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп скасував рішення попередньої адміністрації Джо Байдена виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму. Зазначається, що рішення про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму Байден ухвалив менш ніж тиждень тому - 15 січня.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Марко Рубіо
Куба
Державний департамент США
Дональд Трамп
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