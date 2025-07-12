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Президент Кубы стал мишенью мощных санкций со стороны США

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Соединенные Штаты объявили о беспрецедентных санкциях против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля 11 июля, спустя четыре года после антиправительственных протестов. Санкции включают визовые ограничения для Диаса-Канеля и других высокопоставленных чиновников за нарушения прав человека.

Президент Кубы стал мишенью мощных санкций со стороны США

Соединенные Штаты объявили о беспрецедентных санкциях против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в пятницу, 11 июля, всего через четыре года после исторических антиправительственных протестов, потрясших островное государство. Об этом пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Государственный департамент ввел визовые ограничения против Мигеля Диаса-Канеля, на которого наложены санкции "за его роль в жестокости режима против народа", – сообщил государственный секретарь Марко Рубио в своем аккаунте X.

Рубио уточнил, что другие "ключевые фигуры кубинского режима", такие как министр обороны Альваро Лопес Миера и министр внутренних дел Ласаро Альберто Альварес Касас, также являются мишенями CIF

Кубинский президент и высокопоставленные чиновники подвергаются санкциям за "их участие в вопиющих нарушениях прав человека", говорится в заявлении Государственного департамента. Визовые ограничения также применяются к "многочисленным кубинским судебным и тюремным чиновникам, причастным к несправедливому задержанию и пыткам протестующих в июле 2021 года", согласно тому же источнику.

Несколько сотен кубинцев были приговорены к двадцати пяти годам лишения свободы за участие в антиправительственных протестах 11 и 12 июля 2021 года, крупнейших со времен революции Кастро 1959 года.

Некоторые из них были освобождены в последние месяцы после отбытия наказания. Другие были освобождены в рамках соглашения, заключенного под эгидой Ватикана после того, как бывший президент США Джо Байден исключил остров из черного списка США стран, поддерживающих терроризм. Позже это решение отменил Дональд Трамп.

Соглашение предусматривало освобождение 553 кубинских заключенных, но некоторые из протестующих в июле 2021 года до сих пор находятся в тюрьме.

Соединенные Штаты могут ввести иммиграционные санкции против революционных лидеров и вести длительную и беспощадную экономическую войну против Кубы, но они не имеют возможности сломить волю этого народа или его лидеров

– отреагировал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в интервью X.

Государственный секретарь США также обвинил кубинские власти в X в пытках диссидента Хосе Даниэля Феррера, заключенного на востоке страны, и потребовал "немедленного подтверждения его жизни". Знаменитый диссидент Хосе Даниэль Феррер, 54 года, был освобожден в рамках соглашения, заключенного с Ватиканом, но снова был заключен после отмены его условно-досрочного освобождения.

Государственный департамент также добавил недавно открытый 42-этажный государственный отель в Гаване в список мест, запрещенных для американцев, "чтобы предотвратить финансирование репрессий кубинского режима долларами США".

Пока кубинский народ страдает от нехватки еды, воды, лекарств и электроэнергии, режим тратит деньги

– осудил Марко Рубио.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп отменил решение предыдущей администрации Джо Байдена исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Отмечается, что решение об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма Байден принял менее чем неделю назад - 15 января.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Марко Рубио
Куба
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Ватикан
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