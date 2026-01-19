Президент Болгарії Румен Радев йде у відставку після 7 років на посаді - Reuters

Президент Болгарії Румен Радев оголосив про свою відставку у понеділок, 19 січня. Він пробув на цій посаді з 22 січня 2017 року, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Як зазначається в публікації, це посилило поширені спекуляції про те, що Радев створить власну політичну партію після своєї відставки.

Радев був президентом Болгарії з січня 2017 року. До того він служив у військово-повітряних силах країни, починаючи з 1987 року. У 2014-2016 роках він був командувачем болгарських ВПС.

За даними болгарської служби "Радіо Свобода", у 2021 році під час дебатів зі своїм головним опонентом на пост президента Анастасом Герджиковим, Радев заявив, що окупований Крим є "російською територією", а санкції проти рф є "неефективними".

росія вирішила розірвати військові договори з 11 країнами Європи, укладені в 1992-2002 роках. Ці угоди регулювали двосторонню військову взаємодію після розпаду СРСР: серед країн, з якими рф розірвала договір є Болгарія.