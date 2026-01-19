Президент Болгарії Румен Радев йде у відставку після 7 років на посаді - Reuters

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:12 • 2368 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 7226 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 11218 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 13426 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 15954 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 14274 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 31555 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 31623 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 17994 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23537 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 27055 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 47310 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго19 січня, 10:04 • 24771 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра19 січня, 11:20 • 17860 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 7794 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 15954 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 31555 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 31623 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 47432 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 70475 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Денис Шмигаль
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Данія
Китай
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 7928 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 27164 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 24148 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 29765 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 42014 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Boeing 747

Президент Болгарії Румен Радев йде у відставку після 7 років на посаді - Reuters

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Він обіймав посаду з 22 січня 2017 року: у 2021 році називав Крим "російським".

Президент Болгарії Румен Радев йде у відставку після 7 років на посаді - Reuters

Президент Болгарії Румен Радев оголосив про свою відставку у понеділок, 19 січня. Він пробув на цій посаді з 22 січня 2017 року, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як зазначається в публікації, це посилило поширені спекуляції про те, що Радев створить власну політичну партію після своєї відставки.

Додатково

Радев був президентом Болгарії з січня 2017 року. До того він служив у військово-повітряних силах країни, починаючи з 1987 року. У 2014-2016 роках він був командувачем болгарських ВПС.

За даними болгарської служби "Радіо Свобода", у 2021 році під час дебатів зі своїм головним опонентом на пост президента Анастасом Герджиковим, Радев заявив, що окупований Крим є "російською територією", а санкції проти рф є "неефективними".

Нагадаємо

росія вирішила розірвати військові договори з 11 країнами Європи, укладені в 1992-2002 роках. Ці угоди регулювали двосторонню військову взаємодію після розпаду СРСР: серед країн, з якими рф розірвала договір є Болгарія.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Reuters
Болгарія