Президенти Туреччини не поїхав на саміт в Іспанію через хворобу, - ЗМІ

Деталі

Турецькі ЗМІ пишуть, що Ердоган застудився і тому відмінив поїздку на саміт до Іспанії. Скасовані також і інші заплановані у самій Туреччині заходи за участю Ердогана. Зокрема, не відбудеться засідання провладної Партії справедливості та розвитку.

Нагадаємо

У рамках саміту в Іспанії планували зустрітися президент Азербайджана Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. За участю президента Франції Емманюеля Макрона, федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца та голови Європейської Ради Шарля Мішеля вони мали обговорити ситуацію у Нагірному Карабасі. Але президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився зустрітися з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Азербайджан звинуватив Францію та Німеччину у надмірній прихильності вірменській позиції та запереченні залученню Туреччину до переговорів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС, росія і США провели таємні переговори за кілька днів до конфлікту в Нагірному Карабасі – ЗМІ