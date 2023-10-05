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Президенти Туреччини не поїхав на саміт в Іспанію через хворобу, - ЗМІ

Президенти Туреччини не поїхав на саміт в Іспанію через хворобу, - ЗМІ

Київ • УНН

 • 719676 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган відмінив поїздку до Іспанії на неформальний саміт Європейської політичної спільноти. Причиною відмови від запланованої поїздки могла стати хвороба турецького лідера. Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Турецькі ЗМІ пишуть, що Ердоган застудився і тому відмінив поїздку на саміт до Іспанії. Скасовані також і інші заплановані у самій Туреччині заходи за участю Ердогана. Зокрема, не відбудеться засідання провладної Партії справедливості та розвитку.

Нагадаємо

У рамках саміту в Іспанії планували зустрітися президент Азербайджана Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. За участю президента Франції Емманюеля Макрона, федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца та голови Європейської Ради Шарля Мішеля вони мали обговорити ситуацію у Нагірному Карабасі. Але президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився зустрітися з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Азербайджан звинуватив Францію та Німеччину у надмірній прихильності вірменській позиції та запереченні залученню Туреччину до переговорів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС, росія і США провели таємні переговори за кілька днів до конфлікту в Нагірному Карабасі – ЗМІ

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