Президенты Турции не поехал на саммит в Испанию из - за болезни, - СМИ.

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Киев • УНН

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Киев. 5 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил поездку в Испанию на неформальный саммит Европейского политического сообщества. Причиной отказа от запланированной поездки могла стать болезнь турецкого лидера. Об этом пишут местные СМИ, передает УНН.

Детали

Турецкие СМИ пишут, что Эрдоган простудился и поэтому отменил поездку на саммит в Испанию. Отменены также и другие запланированные в самой Турции мероприятия с участием Эрдогана. В частности, не состоится заседание провластной Партии справедливости и развития.

Напомним

В рамках саммита в Испании планировалось встретиться президент Азербайджана Ильхам Алиев и прем’ЕР-министр Армении Никол Пашинян. При участии президента Франции Эмманюэля Макрона, федерального канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейского Совета Шарля Мишеля они должны были обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе. Но президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Азербайджан обвинил Францию и Германию в чрезмерной приверженности армянской позиции и отрицании участия Турции в переговорах.

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