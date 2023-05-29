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Президенти Південної Америки збираються у Бразилії на перший регіональний саміт за 9 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Лідери країн Південної Америки зберуться у вівторок у столиці Бразилії в рамках спроби президента Луїса Інасіу Лули да Сілви активізувати зусилля щодо регіональної інтеграції, які раніше зазнавали невдачі через політичні коливання та поляризацію на континенті. Про це УНН інформує з посиланням на АР.

Деталі

Аналітики кажуть, що Лула відчуває можливість інтеграції через політичну близькість нинішніх урядів регіону і, схоже, хоче перевірити готовність лідерів до співпраці через відроджений Союз південноамериканських націй, або UNASUR.

Вперше створений 15 років тому у столиці Бразилії під час другого президентського терміну Лули, регіональний блок прагнув інтегрувати 12 американських країн у культурному, соціальному, політичному та економічному плані.

Промоутером UNASUR був покійний президент Венесуели Уго Чавес, який бачив у ньому засіб протидії впливу США у регіоні, і група мала репутацію з лівим ухилом.

Але подальший поворот праворуч на континенті призвів до розколу групи. Остання зустріч з усіма членами UNASUR відбулася у 2014 році. Після 2017 року розбіжності з приводу керівництва UNASUR та участі авторитарного президента Венесуели Ніколаса Мадуро призвели до відходу семи країн, включаючи Бразилію у 2019 році за попередника Лули, ультраправого Жаїра Болсонару.

Зустріч у вівторок у Бразилії збере 11 президентів Південної Америки та голову Ради міністрів Перу, президенту якої Діні Болуарте пред'явлені звинувачення і вона не може залишити країну. Зустріч офіційно рекламувалася як зустріч глав американських країн, оскільки Бразилія не хоче нав'язувати відродження UNASUR, стверджують офіційні особи.

Аналітики кажуть, що завдання полягає в тому, щоб створити блок, здатний пережити політичні зміни та нестабільність у регіоні.

Мадуро з Венесуели прибув у понеділок на зустріч до Бразилії для першої офіційної двосторонньої зустрічі між Лулою та венесуельським лідером.

За Болсонару Бразилія заборонила Мадуро і багатьом членам його уряду в'їзд до країни і визнала лідера опозиції Хуана Гуайдо законним президентом Венесуели.

За словами аналітиків, політична нестабільність у багатьох країнах Південної Америки ускладнить лідерам просування ініціатив.

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