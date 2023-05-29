Президенты Южной Америки собираются в Бразилии на первый региональный саммит за 9 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Лидеры стран Южной Америки соберутся во вторник в столице Бразилии в рамках попытки президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы активизировать усилия по региональной интеграции, которые ранее терпели неудачу из-за политических колебаний и поляризации на континенте. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.
Детали
Аналитики говорят, что Лула чувствует возможность интеграции из-за политической близости нынешних правительств региона и, похоже, хочет проверить готовность лидеров к сотрудничеству через возрожденный Союз южноамериканских наций, или UNASUR.
Впервые созданный 15 лет назад в столице Бразилии во время второго президентского срока Лулы, региональный блок стремился интегрировать 12 американских стран в культурном, социальном, политическом и экономическом плане.
Промоутером UNASUR был покойный президент Венесуэлы Уго Чавес, который видел в нем средство противодействия влиянию США в регионе, и группа имела репутацию с левым уклоном.
Но дальнейший поворот вправо на континенте привел к расколу группы. Последняя встреча со всеми членами UNASUR состоялась в 2014 году. После 2017 года разногласия по поводу руководства UNASUR и участия авторитарного президента Венесуэлы Николаса Мадуро привели к уходу семи стран, включая Бразилию в 2019 году при предшественнике Лулы, ультраправом Жаире Болсонару.
Встреча во вторник в Бразилии соберет 11 президентов Южной Америки и председателя Совета министров Перу, президенту которого Дине Болуарте предъявлены обвинения и она не может покинуть страну. Встреча официально рекламировалась как встреча глав американских стран, поскольку Бразилия не хочет навязывать возрождение UNASUR, утверждают официальные лица.
Аналитики говорят, что задача состоит в том, чтобы создать блок, способный пережить политические изменения и нестабильность в регионе.
Мадуро из Венесуэлы прибыл в понедельник на встречу в Бразилию для первой официальной двусторонней встречи между Лулой и венесуэльским лидером.
При Болсонару Бразилия запретила Мадуро и многим членам его правительства въезд в страну и признала лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы.
По словам аналитиков, политическая нестабильность во многих странах Южной Америки усложнит лидерам продвижение инициатив.