Президент: Україна тримається за один відсоток імовірності врегулювання конфлікту на Донбасі, не допустивши його "заморозки"

Цитата:

"Я дуже багато думаю на цю тему, спілкуюся з експертами зі своєї команди. З людьми, які проходили війни, і не одну, з людьми, які вирішували такі складні питання. Наш кейс – один із найскладніших, його не можна порівнювати з багатьма світовими кейсами…99% залежить від РФ. Питання про замороження конфлікту – це той 1%, про який я говорю вам відверто, за який зачепився я… Ми тримаємося за цей відсоток, повірте дуже сильно, щоб не заморозити конфлікт", - розповів Зеленський.

За його словами, було б простіше заморозити його.

"У цьому немає "зради", все буде нормально політично… Багато країн так живуть", - додав він.

Доповнення

Зеленський заявив, що потрібно припинити війну на Донбасі, поки Володимир Путін президент РФ.



Окрім того, Зеленський повідомляв, що для врегулювання ситуації на Донбасі хоче зустрітися з Володимиром Путіним, а також залучити до переговорів США.



Додамо, що Президент України вважає, що Росія може тримати Україну в напрузі через нарощування військового потенціалу біля українських кордонів як мінімум до вересня.



