Напруга на кордонах України та Росії може зберігатися як мінімум до вересня – Зеленський

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"Ми бачимо зараз дуже повільне зменшення кількості військових Російської Федерації. Вони відходять дуже, дуже повільно. Ми бачимо поки що лише 3,5 тис. в Криму (відведено – ред.) й все, а всі інші, на жаль, на місці. Я думаю, що така напруга може бути до кінця навчання військових, як мінімум до вересня місяця", - розповів Зеленський.

Президент вважає, що Україна вчасно почала бити на сполох через нарощування військових сил та техніки РФ й міжнародний розголос зупинив деякі речі.

Доповнення

У ЄС вважають нинішнє розгортання російських військ на кордоні з Україною безпрецедентним.



Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. 22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму “міжвидові навчання”, які відвідав Шойгу. Потім, також 22 квітня, Москва оголосила про відведення військ.

Водночас Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря, в районі Керченської протоки, що з’єднує це море з Азовським, для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що в травні два корабля ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море — це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною. США раніше відмовилися відправляти сюди два кораблі, захід яких був запланований на кінець квітня — початок травня. Пізніше США відправили сюди патрульний катер.

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — “Олександр Отраківський” і “Кондопога”.

Що стосується російського військового контингенту, то, за повідомленнями ЗМІ, наразі на кордоні залишилося близько 80 тис. осіб.

Міністр оборони України Андрій Таран 12 травня заявив, що Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, сьогодні можна говорити про відвід усього 4 тисяч військових з даної ділянки.



