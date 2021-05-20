Напряжение на границах Украины и России может сохраняться как минимум до сентября - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Россия может держать Украину в напряжении из-за наращивания военного потенциала возле украинских границ как минимум до сентября. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
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"Мы видим сейчас очень медленное уменьшение количества военных Российской Федерации. Они отходят очень, очень медленно. Мы видим пока только 3,5 тыс. в Крыму (отведено - ред.) и все, а все остальные, к сожалению, на месте. Я думаю, что такое напряжение может быть до конца обучения военных, как минимум до сентября месяца", - рассказал Зеленский.
Президент считает, что Украина вовремя начала бить тревогу из-за наращивания военных сил и техники РФ и международная огласка остановила некоторые вещи.
Дополнение
В ЕС считают нынешнее развертывание российских войск на границе с Украиной беспрецедентным.
Контекст
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". 22 апреля Минобороны России провело в оккупированном Крыму "межвидовые учения", которые посетил Шойгу. Затем, также 22 апреля, Москва объявила об отводе войск.
В то же время Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря, в районе Керченского пролива, соединяющего это море с Азовским, для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.
Ранее британские СМИ сообщали, что в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море - это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной. США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля - начало мая. Позже США отправили сюда патрульный катер.
Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ - "Александр Отраковский" и "Кондопога".
Что касается российского военного контингента, то, по сообщениям СМИ, в настоящее время на границе осталось около 80 тыс. человек.
Министр обороны Украины Андрей Таран 12 мая заявил, что Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной, сегодня можно говорить об отводе всего 4 тысяч военных с данного участка.