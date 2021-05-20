Ми повинні припинити війну, поки Путін президент – Зеленський

Цитата:

"У нас немає іншого шансу з вами. Ми повинні припинити війну, зараз, коли Путін президент РФ. Я дуже цього хочу і я в це вірю", - сказав Зеленський.

Додамо

Наступні вибори президента Росії відбудуться у 2024 році. Нещодавно Путін підписав закон, який в тому числі дає йому право знову балотуватися на пост глави держави.

Доповнення

Розмову між Офісами президентів України та Росії щодо зустрічі президентів двох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна розпочато.



Що було раніше

Зеленський 20 квітня у своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін 22 квітня відмовився щодо зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — у Москві, а щодо Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.

26 квітня Зеленський доручив керівнику ОП Андрію Єрмаку організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним.

На тлі таких заяв ватажки “ДНР” і “ЛНР” і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин спочатку відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

“Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими “ЛНР” і “ДНР” не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі “фантастика на другому поверсі”, — сказав він.

Про те, що не розмовлятиме з терористами, заявив і Зеленський.

Згодом почали точитися розмови про розгляд як місця для зустрічі Зеленського і Путіна Ватикану.