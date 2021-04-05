Путін підписав закон, який обнуляє його президентські терміни

Деталі

Ряд положень закону розроблено на виконання так званих поправок до конституції Росії. Згідно з однією з новел основного закону, обмеження кількості термінів, протягом яких одна й та сама особа може займати пост президента РФ, застосовується до чинного глави держави без урахування його колишніх президентських термінів. Таким чином, ця норма дозволяє нинішньому керівнику держави займати посаду президента ще два терміни.

Документ встановлює, що главою держави може бути обраний громадянин РФ не молодший 35 років, який постійно проживав в країні не менше 25 років, а також не має і ніколи раніше не мав громадянства або дозволу на проживання іншої держави. Ця норма не стосується росіян, “які раніше мали громадянство держави, яка була прийнята або частина якої була прийнята в РФ відповідно до федерального конституційного закону”.

Ініціатива також вводить віковий ценз для особи, що заміщує посаду голови Центральної виборчої комісії РФ. Передбачається, що ним може бути громадянин Росії, який досяг 30 років. Крім того, Центрвиборчком зможе достроково припиняти повноваження члена регіонального виборчкому, призначеного за його пропозицією, однак тільки на підставі мотивованого подання, разом з яким має бути внесено пропозицію нової кандидатури. ЦВК також наділяється правом формувати окрему територіальну виборчу комісію для федеральної території Сіріус.

Нові норми дозволяють виборчим комісіям за погодженням з Центрвиборчкомом скорочувати інформацію про кандидатів в бюлетені для голосування, якщо в нього внесено понад 10 кандидатів або списків кандидатів. Крім того, виборчкоми зможуть збільшити кількість переносних скриньок для голосування поза приміщеннями.

Документ уточнює і норми закону про вибори депутатів Держдуми, забороняючи громадянам, засудженим до позбавлення волі за злочини середньої тяжкості, балотуватися і бути обраними депутатами нижньої палати парламенту протягом п’яти років з дня зняття чи погашення судимості.

Контекст

Державна дума Російської Федерації в середу, 24 березня, прийняла в третьому читанні законопроект, який зокрема дає право нинішньому президенту Володимиру Путіну ще двічі балотуватися на пост глави держави.

Влітку минулого року президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким встановив дату вступу в силу поправок до конституції — 4 липня 2020 року.

Тим же указом глава Кремля розпорядився провести офіційне опублікування Конституції Росії з внесеними в неї поправками. “Федеральній службі охорони Російської Федерації забезпечити офіційне опублікування Конституції Російської Федерації з внесеними в неї поправками на “Офіційному інтернет-порталі правової інформації”, — вказувалося в документі.

Додамо, що за прийняття “поправок” до конституції проголосували 77,92% виборців, проти — 21,27%. Явка на голосуванні склала 67,97%.

У грудні 2020 року Володимира Путін підписав закон, що розширює гарантії недоторканності колишніх президентів. Тепер глави держави після закінчення своїх повноважень можуть порушувати Кримінальний кодекс і Кодекс про адміністративні правопорушення без ризику зазнати переслідування. Те ж саме відноситься і до членів їхніх сімей.

Нагадаємо, що депутати Держдуми Російської Федерації прийняли 9 грудня 2020 року в третьому читанні закон про гарантії недоторканність колишнього президента Росії, який призведе федеральне законодавство у відповідність до останньої редакції Конституції РФ.