Держдума прийняла законопроект, який дозволяє Путіну балотуватися ще на два терміни

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Законопроект призводить законодавство РФ про вибори і референдуми у відповідність з недавно прийнятими поправками до Конституції Російської Федерації.

Зокрема, вносяться зміни в Федеральний закон “Про вибори Президента Російської Федерації”, відповідно до яких “Положення Конституції Російської Федерації, що обмежує кількість термінів, протягом яких одна й та сама особа може займати посаду Президента Російської Федерації, застосовується до обличчя, що займало і (або) обіймає посаду Президента Російської Федерації, без урахування кількості термінів, протягом яких воно займало і (або) займає цю посаду на момент вступу в силу поправки до Конституції Російської Федерації, що вносить відповідне обмеження, і не виключає для нього можливість займати посаду Президента Російської Федерації протягом строків, допустимих зазначеним положенням”.

Обнулення президентських термінів стало можливим після внесення поправок до Конституції Росії. Документ внесли до Держдуми депутати Павло Крашенінніков і Ольга Савастьянова, а також член Ради Федерації Андрій Клішас в листопаді.

Що було раніше

Так, з ідеєю обнулення президентських термінів виступила 10 березня депутат Держдуми Валентина Тєрєшкова, пояснивши це необхідністю збереження стабільності в країні. Конституційний суд РФ визнав поправку законною. З 25 червня по 1 липня в РФ пройшло всенародне голосування, за підсумками якого до Конституції було внесено ряд змін, в тому числі про обнулення президентських термінів. Законопроект був підготовлений на виконання цієї поправки.

Поправки до Конституції Росії, ініційовані президентом Володимиром Путіним, вступили в чинності 4 липня. Нововведення торкнулися 22 статей Основного закону країни.