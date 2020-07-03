Путін підписав указ про внесення правок до конституції РФ, вони наберуть чинності завтра та "обнулять" його президентські терміни

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким встановив дату вступу в силу поправок до конституції — 4 липня. Про це повідомляє в п’ятницю пресслужба Кремля, передає УНН також з посиланням на опублікований документ на Офіційному порталі правової інформації Російської Федерації.

“Поправки до Конституції Російської Федерації... набирають чинності 4 липня 2020 року”, — йдеться в тексті указу.

Тим же указом глава Кремля розпорядився провести офіційне опублікування Конституції Росії з внесеними в неї поправками. “Федеральній службі охорони Російської Федерації забезпечити офіційне опублікування Конституції Російської Федерації з внесеними в неї поправками на „Офіційному інтернет-порталі правової інформації“ (www.pravo.gov.ru)”, — йдеться в документі.

Згідно з раніше підписаним президентом законом про поправки до конституції, офіційне опублікування має відбутися “негайно після офіційного опублікування результатів загальноросійського голосування”.

“Остаточне слово щодо поправок до Конституції могли сказати тільки громадяни Росії: ми прийняли це рішення разом”, — сказав президент на відеоконференції з робочою групою щодо поправок до конституції.

За словами Путіна, голосування показало “високий рівень консолідації суспільства щодо ключових питань”.

Додамо, що за прийняття “поправок” до конституції проголосували 77,92% виборців, проти — 21,27%. Явка на голосуванні склала 67,97%.

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